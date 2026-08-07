Moto Watch Ultra : Motorola prépare sa nouvelle montre connectée premium

Motorola s’apprête à effectuer une mise à jour stratégique majeure sur le secteur des montres connectées. L’entreprise concentrait principalement ses efforts récents sur des modèles d’entrée de gamme. Notamment, la Moto Watch Fit ou la Moto Watch basique, de nouvelles fuites révèlent de grandes ambitions. En effet, des visuels dévoilés initialement par The Mac Observer et relayés par Engadget confirment le développement d’un nouveau modèle premium baptisé Moto Watch Ultra. Avec cet appareil, le constructeur compte bien revenir dans la course aux côtés d’Apple, de Samsung et de Google.

Un design massif et résolument orienté vers la robustesse

Les premières images en fuite dévoilent le positionnement esthétique et matériel de la future tocante de Motorola. Le boîtier affiche un diamètre imposant de 46 millimètres qui affirme son identité sportive et robuste. De plus, l’ergonomie s’articule autour d’une couronne rotative située à 2 heures et d’un bouton physique oblong placé à 4 heures. Autour du cadran, le rehaut gradué assez large accentue encore l’allure massive du châssis.

Au dos du boîtier, plusieurs inscriptions entourent le capteur cardiaque optique principal. Elles dévoilent directement les capacités techniques de la montre. L’appareil intègrera une puce GPS dédiée ainsi qu’une connectivité réseau 4G pour assurer une autonomie d’utilisation sans smartphone. En outre, la Moto Watch Ultra répondra à des exigences strictes de durabilité grâce à une étanchéité certifiée 5 ATM. Cette dernière permet l’immersion jusqu’à 50 mètres de profondeur, doublée d’une certification IP68 pour parer l’eau et la poussière.

Le système d’exploitation et la puce au cœur des enjeux

Deux interrogations majeures subsistent néanmoins quant à l’équipement interne qui déterminera l’expérience utilisateur globale. En premier lieu, la question du système d’exploitation reste ouverte entre Wear OS de Google et une plateforme RTOS propriétaire. Le choix de Wear OS offrirait un écosystème d’applications riche comparable à celui de la Pixel Watch 4 ou de la Galaxy Watch 9. Néanmoins, un système RTOS favoriserait nettement l’autonomie au détriment de l’interactivité logicielle.

Par ailleurs, la sélection du processeur s’avère stratégique pour alimenter les fonctionnalités de la montre. Qualcomm a présenté au Mobile World Congress 2026 sa puce Snapdragon Wear Elite gravée en 3 nanomètres. Et ce, tout en citant explicitement Motorola parmi ses partenaires privilégiés. Ce processeur de nouvelle génération intègre des capacités IA avancées et multiplie par cinq les performances CPU par rapport aux puces précédentes. Si cette puce équipe déjà les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung, la Moto Watch Ultra pourrait rapidement figurer parmi les toutes premières montres connectées à en bénéficier.

Même si le produit semble déjà très abouti au vu des détails d’ingénierie fuités, Motorola conserve le silence absolu concernant le calendrier officiel. Pour le moment, le constructeur n’a communiqué aucune date précise ni aucune tranche tarifaire pour la commercialisation de la Moto Watch Ultra. Les enthousiastes de la marque devront donc patienter jusqu’à l’annonce officielle pour connaître la disponibilité exacte de cette montre très prometteuse.