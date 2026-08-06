Microsoft met en garde contre les piratages sur le Wi-Fi des hôtels

Les cybercriminels rivalisent d’inventivité pour intercepter nos données personnelles lors des déplacements. Récemment, l’équipe de sécurité de Microsoft a mis au jour une vaste campagne d’attaque visant directement les réseaux Wi-Fi des établissements hôteliers.

Une vaste campagne d’espionnage informatique ciblée selon Microsoft

Les experts en cybersécurité de Microsoft ont identifié une menace d’envergure qui exploite les accès internet sans fil proposés par les hôtels. Cette opération malveillante porte le nom de CaptiveCrunch. Active depuis le mois de mai, cette offensive touche principalement les hôtes enregistrés aux États-Unis et dans plusieurs autres pays.

Les piratages s’appuient directement sur la vulnérabilité des équipements locaux. En effet, les attaquants s’introduisent dans les routeurs mal protégés ou exploitent des failles de sécurité non corrigées. Une fois le contrôle du réseau établi, ils interceptent le trafic des clients pour s’emparer d’informations confidentielles.

Un groupe de hackers affilié aux services russes

Les analyses menées par l’éditeur américain attribuent cette campagne au collectif baptisé Storm-2945. Ce groupe constitue une branche spécialisée du rassemblement cybercriminel Midnight Blizzard, une entité liée aux services de renseignement de la Fédération de Russie.

Historiquement, cette organisation s’illustre par des attaques ciblées contre des gouvernements occidentaux et des organisations non gouvernementales. En s’attaquant au Wi-Fi hôtelier, l’équipe élargit son rayon d’action vers les voyageurs d’affaires et les touristes. Par ailleurs, ces sujets rappellent la sensibilité des connexions sans fil, au moment même où Microsoft Teams a déployé la géolocalisation par Wi-Fi pour suivre les employés au bureau.

Les méthodes d’infection employées par CaptiveCrunch

Les attaquants déploient des subterfuges relativement visibles pour piéger les utilisateurs. Ils s’inspirent notamment de la méthode ClickFix, une technique de piratage très médiatisée. Dès la connexion au réseau local, le système affiche des fenêtres intempestives trompeuses.

Dans certains cas, une fausse page de vérification exige les identifiants d’un compte Google. Parfois, le message invite l’utilisateur à ouvrir le terminal de Windows pour y coller une commande inconnue sous prétexte de mettre à jour le système. Enfin, les cybercriminels ciblent les appareils mobile Android en incitant l’internaute à télécharger des fichiers APK corrompus.

Les précautions à adopter pour protéger vos données en déplacement

Pour contrecarrer ces tentatives de piratage, Microsoft préconise de restreindre l’usage des réseaux publics non sécurisés. Les spécialistes recommandent de privilégier le partage de connexion à partir d’un forfait mobile personnel. Cette habitude isole efficacement les échanges des menaces locales.

De plus, l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) apporte un niveau de protection supplémentaire. Certains VPN modernes bloquent les domaines frauduleux et neutralisent l’exécution des logiciels malveillants. En règle générale, vous devez fermer immédiatement toute page web qui exige l’installation d’un fichier suspect ou l’exécution de lignes de commande.