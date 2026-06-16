Microsoft Teams déploie la géolocalisation par Wi-Fi pour suivre les employés au bureau

L’application de communication professionnelle Microsoft Teams intègre désormais une fonctionnalité de localisation en temps réel. Cette nouvelle option permet aux employeurs de repérer la position géographique d’un salarié dès que son appareil se connecte au réseau Wi-Fi de l’entreprise. Microsoft avait dévoilé ce projet fin 2025, mais la firme de Redmond concrétise aujourd’hui son déploiement global. Cet outil suscite de vives discussions autour de la surveillance numérique sur le lieu de travail.

Le suivi Wi-Fi sur Microsoft Teams : un outil de coordination qui divise les équipes

La firme américaine présente cette technologie comme un levier pour optimiser la flexibilité et la collaboration interne. Selon l’éditeur, cet outil aide les collaborateurs à se coordonner plus facilement lorsqu’ils partagent les mêmes locaux. Cependant, cette innovation provoque d’importantes réticences parmi les utilisateurs. La plateforme a d’ailleurs dû retarder le lancement initial de cette option. Et ce, en raison des fortes inquiétudes exprimées par le public. Pour les structures qui cherchent à s’affranchir de ces logiques de contrôle intrusives, des alternatives émergent sur le marché. Il est ainsi possible de découvrir Visio, la nouvelle alternative française à Microsoft Teams et Google Meet.

Le respect de la vie privée face aux décisions des entreprises

Pour apaiser les craintes liées à la confidentialité des données personnelles, Microsoft applique des restrictions techniques strictes. L’option reste désactivée par défaut au niveau global de l’organisation. L’administrateur informatique doit donc valider manuellement son activation dans le système. Ensuite, le gestionnaire choisit entre une configuration d’adhésion volontaire (« opt-in« ) ou un retrait manuel (« opt-out« ). Dans ce second cas, le logiciel active le suivi d’office, mais laisse au salarié le droit de le couper. Malgré ces garde-fous initiaux, les experts craignent que certaines entreprises imposent ce traçage en invoquant des impératifs de sécurité ou des besoins logistiques internes.

Une intégration exclusive via l’écosystème Microsoft Places

Ce système de repérage spatial requiert des outils spécifiques pour fonctionner correctement. Seules les structures équipées de la suite Microsoft Places peuvent exploiter cette fonctionnalité de géolocalisation.

Par ailleurs, l’éditeur précise que l’application transmet uniquement un indicateur de présence instantané. De ce fait, le système n’enregistre aucun historique des déplacements physiques des salariés au cours de la journée. Le dispositif se limite strictement à cartographier les personnes présentes à un instant précis.