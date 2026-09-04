Manga – Développeurs – Bienvenue dans le marécage de la création : le tome 3 est disponible chez Mana Books

Le développement d’un jeu vidéo est rarement un long fleuve tranquille. Entre les idées qui évoluent, les contraintes techniques, les nouveaux membres qui rejoignent l’aventure et la recherche d’un éditeur, le chemin peut rapidement devenir chaotique. C’est justement tout le sujet de Développeurs – Bienvenue dans le marécage de la création, dont le troisième tome est désormais disponible chez Mana Books.

Falling Down se rapproche enfin de sa sortie

Dans ce troisième volume, nous retrouvons Itto Yamamoto et Haruka Kanjiya, toujours plongés dans la création de leur jeu indépendant, Falling Down. Après les nombreuses difficultés rencontrées depuis le début de l’aventure, leur projet commence enfin à prendre une tournure beaucoup plus concrète.

L’équipe s’est notamment étoffée avec l’arrivée de Sua, qui s’occupe de la partie graphique. Son majordome Jeong-hak apporte quant à lui ses compétences musicales au projet. Deux renforts qui permettent à Falling Down de prendre progressivement forme et de se rapprocher de la vision imaginée par ses créateurs.

Mais la grande avancée de ce troisième tome concerne surtout monsieur Nagamine. Après les efforts réalisés par l’équipe, celui-ci accepte finalement d’éditer Falling Down. Une étape particulièrement importante pour Itto et Haruka puisque leur jeu n’a jamais été aussi proche d’une véritable commercialisation.

Les coulisses parfois chaotiques de la création d’un jeu vidéo

Avec Développeurs – Bienvenue dans le marécage de la création, Harumaki Arai continue de nous faire découvrir l’envers du décor de l’industrie vidéoludique. La série s’intéresse plus particulièrement aux petits studios et aux créateurs indépendants, avec tout ce que cela implique en matière de développement, de collaboration et de compromis.

Sous son ton souvent léger, le manga aborde ainsi de nombreux aspects de la création d’un jeu : programmation, graphismes, musique, organisation de l’équipe ou encore recherche d’un éditeur. Autant de problématiques rarement mises en avant dans les mangas consacrés au jeu vidéo.

Ce troisième tome marque d’ailleurs une étape importante puisque Falling Down commence enfin à ressembler à un véritable projet commercial. Après la phase de création et les nombreuses incertitudes des premiers volumes, l’équipe doit désormais transformer son prototype en un jeu capable d’arriver entre les mains des joueurs.

Un troisième tome disponible chez Mana Books

Publié en France par Mana Books, Développeurs – Bienvenue dans le marécage de la création T03 est sorti le 20 août 2026. Ce nouveau volume signé Harumaki Arai compte 192 pages, dans un format de 130 x 180 mm. Il est proposé au prix de 7,95 euros.

Une nouvelle étape particulièrement intéressante pour cette série qui mélange humour, passion du jeu vidéo et découverte des coulisses du développement. Et avec Falling Down désormais soutenu par un éditeur, la petite équipe n’a probablement pas fini de découvrir les joies… et surtout les galères de la création vidéoludique.

Développeurs – Bienvenue dans le marécage de la création T03 en bref

– Auteur : Harumaki Arai

– Éditeur : Mana Books

– Sortie : 20 août 2026

– Pages : 192

– Format : 130 x 180 mm

– Prix : 7,95 €

