IFA 2026 : SM présente Zephyros, son aspirateur à poussière d’ongles haut de gamme, pour partir à la conquête de l’Europe

Au sein du Korea Design Pavilion, l’espace coréen organisé par le Korea Institute of Design Promotion (KIDP) à l’IFA 2026 à Berlin (4-8 septembre), une entreprise sud-coréenne mise sur un segment de niche mais très concret : la santé au travail des prothésistes ongulaires. SM, dirigée par la PDG Kyunghee Yoon, y présente sa gamme Zephyros, une ligne d’aspirateurs à poussière d’ongles haut de gamme pensée pour les salons professionnels.

Le principe : capter la poussière, les résidus de limage et les micro-particules chimiques générées pendant les prestations d’onglerie, un enjeu de santé respiratoire pour les professionnelles qui y sont exposées toute la journée.

Une PME déjà solidement exportatrice

SM ne part pas de zéro à Berlin. Selon des chiffres mesurés aux standards de la Korea International Trade Association (KITA), l’entreprise a cumulé plus de 1,67 million de dollars d’exportations entre 2018 et 2025.

Le détail par marché donne une idée de la répartition géographique de son activité :

Royaume-Uni : plus de 670 000 dollars d’expéditions, portées par son partenaire historique TAFS PRODUCTS LTD.

: plus de 670 000 dollars d’expéditions, portées par son partenaire historique TAFS PRODUCTS LTD. Amérique du Nord : plus de 367 000 dollars, via des distributeurs comme The Nail HUB.

: plus de 367 000 dollars, via des distributeurs comme The Nail HUB. Europe continentale (Belgique, Allemagne, Italie, Espagne) : plus de 200 000 dollars de matériel distribué, notamment via ASAP NAILS & BEAUTY BVBA.

(Belgique, Allemagne, Italie, Espagne) : plus de 200 000 dollars de matériel distribué, notamment via ASAP NAILS & BEAUTY BVBA. Japon : une présence continue via ZEPHYROS JAPAN, la Japan Nail Association (JNA) et Nail Labo.

SM indique aussi avoir déposé sa marque en Corée du Sud, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et dans l’Union européenne, un point que l’entreprise met en avant face à la concurrence de produits non certifiés et bas de gamme sur ce marché.

Zephyros : la promesse technique, filtration médicale et puissance standardisée

Toute la gamme Zephyros repose sur une puissance de 60W standardisée sur l’ensemble des modèles, avec pour objectif une vitesse d’aspiration stable même en usage continu sur une journée de salon.

Côté filtration, SM annonce s’appuyer sur des matériaux fabriqués en Corée du Sud de qualité médicale, avec un système à double filtre combinant un filtre HEPA et un filtre jetable, pour capter les particules fines. C’est l’argument central de la marque face aux alternatives bas de gamme : plutôt que des filtres génériques, du matériel qualifié médical.

Le modèle phare, le SM2508-PM, va également plus loin sur la robustesse. Ainsi, il intègre des matériaux anticorrosion et une large grille en acier inoxydable, pensés pour résister aux produits chimiques agressifs utilisés en salon, notamment l’acétone, tout en conservant une finition soignée.

Une gamme pensée pour chaque configuration de poste

SM ne présente pas un produit unique mais une déclinaison pensée pour différents types de postes de travail en salon :

SM1811-M : le modèle de bureau (desktop).

: le modèle de bureau (desktop). SM1811-MW : la version sans fil, alimentée par des batteries Samsung SDI d’origine.

: la version sans fil, alimentée par des batteries Samsung SDI d’origine. SM1811-T : un modèle encastrable, à affleurement dans la table de travail.

: un modèle encastrable, à affleurement dans la table de travail. SM2311 : le modèle d’entrée de gamme.

: le modèle d’entrée de gamme. SM2508-PM : le modèle phare, présenté plus haut.

Objectif Berlin : Beurer, la Pologne et un maillage de grossistes

Pour SM, l’IFA 2026 n’est pas qu’une vitrine : l’entreprise dit chercher activement des rendez-vous d’affaires avec des acteurs européens du bien-être et de la santé grand public, à commencer par l’allemand Beurer, ainsi qu’avec des acheteurs polonais.

L’entreprise s’appuie aussi sur l’infrastructure de soutien de la Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) pour entrer en contact directement avec des grossistes régionaux du secteur de l’onglerie, dans l’idée de construire un réseau de distribution plus dense à travers l’Europe.

La PDG Kyunghee Yoon résume l’ambition de la marque :

Zephyros est un appareil de santé professionnel essentiel, conçu pour protéger sur le long terme la santé respiratoire des prothésistes ongulaires exposées aux poussières fines. Par ailleurs, l’IFA 2026 représente une porte d’entrée stratégique pour développer nos canaux de distribution en Allemagne, en Pologne et, plus largement, en Europe. Ainsi, l’objectif est d’installer Zephyros comme une marque de référence mondiale dans l’équipement de beauté haut de gamme. Kyunghee Yoon, PDG de SM

Le bémol

Les chiffres d’export mis en avant (1,67 million de dollars, répartition par pays) viennent de la communication de SM elle-même, avec une méthodologie KITA citée mais non détaillée publiquement. Rien n’indique qu’ils aient été vérifiés par un tiers indépendant. Cela n’invalide pas la présence de l’entreprise sur ces marchés, réelle via des distributeurs nommés, mais mérite d’être lu comme un argument commercial autant que comme une donnée auditée.

En bref