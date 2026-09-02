Corée du Sud à l’IFA 2026 : dix startups prêtes à conquérir l’Europe avec l’IA et la santé connectée

Chaque rentrée, l’IFA de Berlin rassemble les plus grands noms de l’électronique grand public, mais aussi une nouvelle génération de startups qui viennent y tenter leur chance. Pour l’édition 2026, la Corée du Sud mise gros sur ce rendez-vous : une dizaine de jeunes pousses locales s’apprêtent à débarquer à Berlin pour convaincre le marché européen. Une occasion de voir ce que la scène tech coréenne prépare pour l’intelligence artificielle, la maison connectée ou la santé numérique.

L’IFA 2026, rendez-vous mondial de la tech

L’IFA de Berlin ouvrira ses portes du 4 au 8 septembre 2026. Lancé en 1924, le salon s’est imposé comme le plus grand événement européen dédié à l’électronique grand public et à la technologie numérique. Il continue de grandir chaque année.

L’an dernier, environ 1 900 entreprises venues de 49 pays y ont exposé leurs produits. Le salon a attiré près de 220 000 visiteurs originaires de 140 pays. L’IFA sert de plateforme mondiale pour les technologies de demain, de l’intelligence artificielle à la maison connectée, en passant par la robotique et la santé numérique.

Un pavillon porté par le KEA

Pour cette édition, la Korea Electronics Association (KEA), présidée par Seok-woo Yong, organise le pavillon coréen à l’IFA 2026. L’initiative bénéficie du soutien du ministère coréen des PME et des Startups. Elle vise à accompagner des jeunes pousses locales prometteuses, surnommées les « K-Startups », dans leur entrée sur le marché européen.

Le pavillon coréen retrouve sa place dans IFA NEXT, le pôle innovation du salon. Dix PME et startups coréennes y présenteront leurs technologies dans des domaines variés : intelligence artificielle, maison connectée, santé numérique ou encore réalité augmentée. Toutes visent le même objectif, séduire le public et les acheteurs européens.

Trois innovations qui sortent du lot

Korea Optron présente un dispositif compact basé sur la technologie SAW (ondes acoustiques de surface). Il permet de mélanger rapidement et uniformément de petits volumes d’échantillons liquides. La startup vise des usages en préparation d’échantillons, dissolution de réactifs et réactions biochimiques, des besoins courants en laboratoire.

Claroptic développe un module optique ultra-fin et ultra-léger destiné aux lunettes de réalité augmentée. Sa technologie de guide d’onde moulé par injection plastique est pensée pour la production en série. L’entreprise cible aussi bien les usages grand public que les applications industrielles en AR/XR.

All Thetime propose une plateforme de sécurité pilotée par l’IA, combinant un tracker connecté et une application mobile. Le système prédit les risques et facilite une réaction rapide grâce à la détection d’un écart de trajectoire et à des alertes SOS d’urgence.

Sept autres exposants à découvrir sur place

Le pavillon coréen ne se limite pas à ces trois noms. KMS Partner présentera un mini-vidéoprojecteur portable, tandis que Global Hitech Electronics exposera un tapis de lit connecté capable de chauffer ou de rafraîchir selon les besoins du dormeur. DAOM Electronics mise sur une solution de purification d’air pilotée par l’IA, et Impactive AI propose un outil de prévision de la demande et des prix des matières premières, également basé sur l’intelligence artificielle.

Côté maison, Picogram dévoilera un purificateur d’eau à installer sous l’évier, activable en une seule pression. THE K KOREA exposera un aspirateur robot laveur à vapeur et sans fil. Enfin, Eoneoms clôt la liste avec un miroir de dressing connecté, lui aussi doté de fonctions pilotées par l’IA. De quoi illustrer la diversité des dix exposants, entre santé, domotique et outils professionnels.

Ce qu’il faut retenir

Le président de la KEA résume l’enjeu de cette participation collective à l’IFA.

Nos PME et nos startups affichent une compétitivité technologique solide dans de nombreux domaines : l’intelligence artificielle, la maison connectée, la santé numérique et la réalité augmentée. Grâce à l’IFA, nous allons activement les accompagner pour présenter leurs technologies innovantes au marché mondial et transformer la collaboration avec les acheteurs et partenaires locaux en résultats concrets sur le marché européen. Jae-Young Park, PDG et président de la Korea Electronics Association (KEA)

Rendez-vous du 4 au 8 septembre à Berlin pour découvrir ces dix exposants dans le pavillon coréen d’IFA NEXT.