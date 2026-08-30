Apple : rendez-vous le 9 septembre pour l’iPhone Ultra et les iPhone 18 Pro

Apple formalise enfin la date de sa grande conférence de rentrée. En effet, la firme de Cupertino donne rendez-vous aux passionnés de technologie le 9 septembre à 19h, heure française (13h ET). Vous pourrez suivre cet événement en direct sur le site officiel d’Apple ainsi que sur sa chaîne YouTube. La marque à la pomme accompagne cette invitation du slogan mystérieux « Un jour nouveau », suggérant des transformations majeures pour sa gamme de smartphones.

L’iPhone Ultra et le tournant du smartphone pliable

Apparemment, Apple s’apprêterait à franchir un cap technologique majeur avec la présentation pressentie de son premier modèle pliant. Nommé selon toute vraisemblance iPhone Ultra ou iPhone Fold, l’appareil adopterait un format passeport comparable à celui du Samsung Galaxy Z Fold. Ce design permettra de transformer le téléphone en une véritable petite tablette, rappelant l’usage d’un iPad Mini tout en tenant dans la poche. Les développeurs ont d’ailleurs déjà repéré les préparatifs logiciels de cet écran flexible dans le code d’iOS 27.

Une gamme iPhone 18 repensée et un calendrier divisé

Aux côtés de la déclinaison pliable, le constructeur dévoilera les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. En revanche, la marque modifie sa stratégie habituelle de commercialisation. Les modèles standards, à savoir l’iPhone 18 de base, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2, n’arriveront que plus tard sur le marché. D’après les rumeurs, Apple réserve la sortie de ces versions plus accessibles pour le printemps 2027.

Une nouvelle ère managériale sous l’impulsion de John Ternus

Pour information, cette keynote marque un changement historique à la tête de la firme californienne. En effet, John Ternus dirigera la présentation pour la toute première fois en tant que CEO d’Apple. Il succède ainsi officiellement à Tim Cook le 1er septembre. Ce passage coïncide avec le lancement d’une catégorie de produit inédite, ce qui renforce le symbole d’un renouveau pour la marque.

Siri AI et l’intelligence artificielle au cœur de l’écosystème Apple

Apple va mettre l’intelligence artificielle au centre de toutes ses annonces. En effet, l’écosystème s’articule désormais autour d’Apple Intelligence et de la refonte globale de son assistant virtuel, rebaptisé Siri AI. Les futurs terminaux exploiteront pleinement ces fonctionnalités avancées. Par ailleurs, si vous prévoyez d’acheter l’un de ces nouveaux modèles, nous vous conseillons de préparer votre appareil à l’avance. Découvrez, par exemple, comment configurer la fiche médicale et les contacts d’urgence sur votre iPhone afin d’assurer votre sécurité au quotidien.

Un événement recentré sur le smartphone

La firme américaine a pris le soin de libérer de l’espace dans son calendrier média. Elle a récemment annoncé ses nouveaux ordinateurs Mac mini M6 et Mac Studio M5 Ultra. En tout cas, en dissociant ses annonces informatiques, Apple consacre l’intégralité de sa keynote du 9 septembre à la présentation de ses nouveaux smartphones et de ses technologies mobiles.