Cherry Xtrfy : l’ultra-wideband s’invite sur ses claviers gaming sans-fil

Dévoilée au Computex 2026, la nouvelle génération de claviers sans-fil de Cherry Xtrfy mise sur une techno encore rare : l’ultra-wideband (UWB). La marque veut régler le vieux problème du sans-fil gaming, la saturation de la bande 2,4 GHz, où souris, casque et clavier se marchent dessus. L’objectif est clair : une liaison stable à très haute fréquence, sans interférence, et sans rien lâcher sur la latence.

Le K63W Pro, premier clavier gaming en ultra-wideband

Le K63W Pro Compact joue les porte-drapeaux. C’est, selon Cherry Xtrfy, le premier clavier gaming au monde à adopter l’UWB, une solution signée Spark Microsystems. Le principe : transmettre les données par impulsions courtes sur une large bande de fréquence, dans sa propre plage, loin du 2,4 GHz encombré.

Montage gasket bas profil et switches Cherry MX Low Profile 2.0 au menu du K63W Pro.

Résultat annoncé : un vrai 8000 Hz, aussi bien en filaire qu’en sans-fil. Le clavier adopte un format 70 % compact, un montage gasket bas profil pour amortir la frappe et des switches Cherry MX Low Profile 2.0 linéaires. Côté énergie, la batterie de 6000 mAh vise jusqu’à 1100 heures, soit environ un mois et demi d’usage. Il est vendu 179,99 euros.

Un bémol pour nous autres Français : ce format 70 % relègue les chiffres sur une couche secondaire. Un choix pensé pour l’esport, forcément moins pratique au quotidien sur un AZERTY.

Le K33 Compact Wireless, l’entrée de gamme

Cherry Xtrfy garde un pied dans le budget avec le K33 Compact Wireless, sorti un peu plus tôt. Pas d’UWB ici, mais une connexion tri-mode classique (2,4 GHz, Bluetooth, USB-C) et un polling de 1000 Hz. Son atout : des switches « Mem-chanical », une membrane au ressenti proche du mécanique, pour un prix serré. Format 75 %, rétroéclairage RGB et certification IP54 contre les projections complètent la fiche. Le tout à 59,99 euros.

369Le K33 Compact Wireless, l’entrée de gamme sans-fil à 59,99 euros.

Ce qu’il faut retenir

Caractéristique K63W Pro Compact K33 Compact Wireless Techno sans-fil Ultra-wideband (UWB) Tri-mode 2,4 GHz / BT / USB-C Format 70 % 75 % Polling 8000 Hz (filaire + sans-fil) 1000 Hz Switches Cherry MX Low Profile 2.0 Mem-chanical (membrane) Autonomie 6000 mAh, jusqu’à 1100 h n.c. Prix 179,99 € 59,99 €

Sur le papier, l’ultra-wideband coche toutes les cases du sans-fil gaming idéal. Reste à voir si la promesse tiendra face à un 2,4 GHz déjà bien rodé, et si la marque étendra la techno à ses souris.