iPhone Air 2 : les caractéristiques du futur smartphone ultra-fin d’Apple fuitent

Apple ajuste la stratégie de sa gamme de smartphones légers et prépare déjà la suite de son catalogue. Selon les récentes révélations de Mark Gurman, journaliste chevronné pour le média Bloomberg, la firme de Cupertino prévoit de lancer l’iPhone Air 2 au printemps 2027. Ce nouveau modèle introduira des améliorations majeures afin de répondre aux retours des premiers utilisateurs.

Une configuration photographique en nette évolution

Pour rappel, le premier modèle de cette gamme ultralégère ne disposait que d’un unique objectif photo à l’arrière. Cette caractéristique technique représentait un frein important pour les acheteurs potentiels à une époque où les multi-capteurs dominent le marché.

Pour corriger ce point faible, le géant technologique prévoit d’intégrer un deuxième capteur photo sur la face arrière de l’iPhone Air 2. Les sources spécialisées indiquent que ce nouvel ajout prendra la forme d’un objectif ultra-grand-angle. Ce choix stratégique permettra d’offrir une plus grande polyvalence aux amateurs de photographie mobile. Néanmoins, les adeptes du zoom téléobjectif devront encore se tourner vers la gamme Pro.

Une autonomie renforcée et une puissance optimisée pour l’iPhone Air 2 ?

En dehors de la photographie, le constructeur américain s’attaque au deuxième reproche majeur adressé à la première génération : la faiblesse de sa batterie. L’iPhone Air 2 profitera ainsi d’une autonomie nettement améliorée. Les ingénieurs pourraient atteindre cet objectif grâce à une optimisation logicielle interne ou à l’intégration de composants moins énergivores.

L’appareil embarquera également une déclinaison du futur processeur A20 Pro. Cette puce de dernière génération a été conçue pour maximiser l’efficacité énergétique. Par ailleurs, les doutes entourant la pérennité de cette gamme s’estompent à mesure que les plans de production se précisent.

Même si certaines rumeurs laissaient entendre que Apple suspend le lancement de l’iPhone Air 2, les dernières fuites industrielles suggèrent plutôt une volonté de pérenniser ce format ultra-fin sur le marché.

Un calendrier de sorties totalement repensé par Apple

Cette fenêtre de lancement printanière confirme la réorganisation globale du calendrier commercial d’Apple. Auparavant, la marque concentrait l’intégralité de ses annonces de smartphones durant le mois de septembre. Désormais, l’entreprise segmente ses sorties en réservant l’automne à ses modèles les plus onéreux et les plus innovants.

Par conséquent, le printemps devient la période idéale pour introduire des déclinaisons intermédiaires ou des concepts plus spécifiques. Après avoir progressivement abandonné les formats Mini et SE, Apple veut séduire les clients à la recherche d’un téléphone compact.