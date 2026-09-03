IFA 2026 : la Corée du Sud aligne 17 entreprises dans Korea Design Pavilion à Berlin

Du 4 au 8 septembre 2026, Berlin accueille l’IFA. Il s’agit de l’un des trois plus grands salons mondiaux de l’électronique grand public, avec le CES américain et le MWC espagnol. À cette occasion, plus de 200 000 visiteurs et acheteurs professionnels y sont attendus. Par ailleurs, la Corée du Sud déploie son Korea Design Pavilion pour la deuxième année consécutive. Le pavillon prend place au milieu des géants de l’électroménager et de la tech. Il est entièrement dédié aux entreprises qui misent sur le design pour se démarquer.

L’organisme derrière ce pavillon, le Korea Institute of Design Promotion (KIDP), est un institut public sud-coréen chargé de promouvoir le design comme levier de compétitivité pour les entreprises du pays. Sa présidente, Yoon Joo Kang, résume l’enjeu :

L’IFA est ainsi une arène commerciale mondiale où se rassemblent les plus grandes entreprises d’électroménager et de technologie, ainsi que des acheteurs et des investisseurs. Pour nos entreprises, c’est donc une occasion importante de présenter leurs produits et leur savoir-faire en design au marché mondial. Yoon Joo Kang, présidente du Korea Institute of Design Promotion (KIDP)

Un pavillon de 170,5 m² dans le hall IFA Next

Le Korea Design Pavilion s’installe dans le hall IFA Next, à l’emplacement H25-361, sur une surface de 170,5 m². Il réunit 17 entreprises, toutes bénéficiaires de programmes de soutien du KIDP : 13 fabricants qui présentent des produits pensés autour du design, et 4 agences de design spécialisées qui viennent chercher des clients à l’international.

L’objectif affiché dépasse la simple vitrine produit. KIDP veut montrer que le design coréen ne se limite pas au développement de produits, mais couvre aussi le conseil et l’accompagnement de bout en bout pour des entreprises étrangères.

Les 13 fabricants et leurs produits

Chaque entreprise présente un produit sur lequel le design a joué un rôle central. Il contribue à son efficacité, son ergonomie ou son adaptation à un nouveau marché.

DH Global revisite un réfrigérateur à soju existant pour en faire un réfrigérateur à kimchi compact de 150 litres, 100 % fabriqué en Corée. Il est pensé pour les foyers d’une personne, les locations saisonnières ou les bureaux. Il mise sur un refroidissement performant et une régulation précise de la température. Enfin, son fonctionnement silencieux s’accompagne de plusieurs modes d’usage.

revisite un réfrigérateur à soju existant pour en faire un réfrigérateur à kimchi compact de 150 litres, 100 % fabriqué en Corée. Il est pensé pour les foyers d’une personne, les locations saisonnières ou les bureaux. Il mise sur un refroidissement performant et une régulation précise de la température. Enfin, son fonctionnement silencieux s’accompagne de plusieurs modes d’usage. U2 System s’appuie sur son expertise en recherche UX pour présenter Purisoo Plus, une bouteille filtrante portable composée de 3 filtres modulaires. L’entreprise annonce l’élimination de 99,9 % des bactéries responsables de maladies présentes dans l’eau, avec une adaptation possible à différents environnements et qualités d’eau.

s’appuie sur son expertise en recherche UX pour présenter Purisoo Plus, une bouteille filtrante portable composée de 3 filtres modulaires. L’entreprise annonce l’élimination de 99,9 % des bactéries responsables de maladies présentes dans l’eau, avec une adaptation possible à différents environnements et qualités d’eau. SM propose un aspirateur à poussière d’ongles haut de gamme, développé spécifiquement pour le marché européen, qui capterait 99,9 % des particules fines.

propose un aspirateur à poussière d’ongles haut de gamme, développé spécifiquement pour le marché européen, qui capterait 99,9 % des particules fines. Hexainnoheal présente Amber Q, un appareil de soulagement de la douleur aiguë et chronique, compact et léger, avec des sangles portables adaptables au poignet, au coude, au genou ou à l’épaule.

présente Amber Q, un appareil de soulagement de la douleur aiguë et chronique, compact et léger, avec des sangles portables adaptables au poignet, au coude, au genou ou à l’épaule. Un autre exposant dévoile un écran intelligent. Il permet de transformer un smartphone en environnement de bureau hybride. Pour cela, il s’appuie sur la mise en miroir et le mode bureau du téléphone.

Des solutions technologiques pour transformer le quotidien

Yeomyung Lighting mise sur un lampadaire LED intelligent qui ajuste automatiquement sa luminosité selon les mouvements détectés grâce à des capteurs de gradation.

mise sur un lampadaire LED intelligent qui ajuste automatiquement sa luminosité selon les mouvements détectés grâce à des capteurs de gradation. Eflow présente HyDee, un générateur électrique compact basé sur une pile à combustible à hydrogène, capable de produire de l’électricité à partir d’hydrogène seul et de fournir une alimentation stable en extérieur.

présente HyDee, un générateur électrique compact basé sur une pile à combustible à hydrogène, capable de produire de l’électricité à partir d’hydrogène seul et de fournir une alimentation stable en extérieur. DARAM propose Caesar, un produit de santé dans le domaine de l’urologie et de l’orthopédie masculine, déjà distingué par un Innovation Award au CES 2024.

propose Caesar, un produit de santé dans le domaine de l’urologie et de l’orthopédie masculine, déjà distingué par un Innovation Award au CES 2024. EMSONIC présente Lumio, une enceinte Bluetooth portable ultra-légère de 230 grammes, dotée d’un aimant intégré qui permet de la fixer sur toute surface métallique.

présente Lumio, une enceinte Bluetooth portable ultra-légère de 230 grammes, dotée d’un aimant intégré qui permet de la fixer sur toute surface métallique. Bokuk Electronics expose un humidificateur conçu pour améliorer l’efficacité énergétique et accélérer l’humidification grâce à un système de chauffe localisé, avec une cuve intérieure en inox lavable au lave-vaisselle.

expose un humidificateur conçu pour améliorer l’efficacité énergétique et accélérer l’humidification grâce à un système de chauffe localisé, avec une cuve intérieure en inox lavable au lave-vaisselle. PTG Company présente Bartooler, une machine modulaire de distribution de café et de boissons, équipée d’un écran DID capable de diffuser des contenus publicitaires.

présente Bartooler, une machine modulaire de distribution de café et de boissons, équipée d’un écran DID capable de diffuser des contenus publicitaires. MOTOWAY dévoile SeraCam, une caméra pensée pour filmer dans des environnements industriels lourds, exposés à la poussière et aux chocs, avec une alarme qui se déclenche quand une personne s’approche d’une zone de danger.

dévoile SeraCam, une caméra pensée pour filmer dans des environnements industriels lourds, exposés à la poussière et aux chocs, avec une alarme qui se déclenche quand une personne s’approche d’une zone de danger. FRT Robotics présente un exosquelette souple d’assistance pour le haut du corps, léger, destiné à réduire les tensions liées aux tâches répétitives impliquant le dos dans les environnements industriels.

Le design comme service : 4 agences en Design Trade Mission

À côté des fabricants, 4 agences de design coréennes participent également au pavillon. Elles prennent part au programme Design Trade Mission. En effet, ce dispositif sélectionne des agences à fort potentiel à l’international. Il les accompagne notamment via des expositions, des rendez-vous B2B et des sessions de networking.

BDCI (fondée en 2015) travaille le design produit, visuel et digital. L’agence a mené des projets dans le médical/bio et l’électronique pour des clients comme Samsung Electronics, Kyowon, Haier (Chine) ou Nama (États-Unis).

(fondée en 2015) travaille le design produit, visuel et digital. L’agence a mené des projets dans le médical/bio et l’électronique pour des clients comme Samsung Electronics, Kyowon, Haier (Chine) ou Nama (États-Unis). Second White (fondée en 2016) est spécialisée en design produit et visuel, avec des projets dans l’électronique, l’électroménager et la tech pour LG Electronics, Hyundai Motor, Lotte ou Xiaomi (Chine).

(fondée en 2016) est spécialisée en design produit et visuel, avec des projets dans l’électronique, l’électroménager et la tech pour LG Electronics, Hyundai Motor, Lotte ou Xiaomi (Chine). Intenxiv (fondée en 2014) est centrée sur le design produit, avec des projets en électronique et petit électroménager pour Hyundai Motor, KT, Samsung Electronics, Coway ou encore Haier (Chine).

Un événement B2B pour connecter designers coréens et entreprises allemandes

Pendant le salon, KIDP organise également un événement de réseautage baptisé « Korean Design Meets Berlin: Built for Real Life ». L’objectif est ainsi de mettre en relation les 4 agences coréennes avec des startups et entreprises allemandes. Ces entreprises recherchent des prestataires en design. Le programme facilite ainsi la création de nouveaux partenariats.

L’événement se tient le jeudi 3 septembre 2026, de 18h à 21h, au JUNI Mitte. Cet espace berlinois accompagne les entrepreneurs de la région Berlin-Brandebourg. Il les aide à passer de la recherche scientifique au marché. À cette occasion, environ 40 personnes sont attendues, notamment des startups locales et des designers.

Horaire Programme 18h00 – 19h00 Accueil et networking 19h00 – 19h10 Mot de bienvenue et ouverture 19h10 – 19h20 Keynote d’ouverture sur la collaboration design entre la Corée et l’Allemagne 19h20 – 19h40 Photo de groupe et pitchs des agences de design 19h40 – 20h00 Questions/réponses 20h00 – 21h00 Visite de l’exposition et networking

Un accompagnement qui continue après le salon

KIDP ne se contente pas d’installer un stand. L’institut organise aussi des consultations commerciales pendant toute la durée de l’IFA. Il propose également des sessions de mise en relation directe entre les entreprises exposantes et des acheteurs internationaux. L’objectif est de leur permettre de mieux cerner le marché local, sa culture et ses tendances en matière de design.

Une fois le salon terminé, les entreprises bénéficient également d’un accompagnement individuel. Il s’adresse notamment à celles qui manquent d’expérience à l’export. Des experts en commerce international et en droit les accompagnent dans leurs démarches. Ainsi, Des experts peuvent les aider dans la suite des négociations avec les acheteurs, l’envoi d’échantillons ou encore la relecture de contrats. L’objectif est donc d’augmenter concrètement leur taux de réussite à l’international, au-delà du simple contact noué pendant le salon.

C’est là le principal bémol de l’exercice. En effet, la communication du KIDP met en avant les moyens déployés (stand, agences, accompagnement juridique), mais ne donne, à ce stade, aucun chiffre sur les contrats ou ventes générés par l’édition précédente. Un premier bilan chiffré serait nécessaire pour mesurer l’impact réel de ce type de dispositif au-delà de la vitrine institutionnelle.

En bref