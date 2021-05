Framework lance son PC portable modulaire et réparable pour 1000 $

Le Framework Laptop propose une belle fiche technique et des prix compétitifs tout en garantissant une meilleure réparabilité que les ultraportables de grandes marques.

Framework : tout est remplaçable, tout est personnalisable

Il y a quelques mois, nous vous dévoilions le projet de Framework, une startup californienne. Celle-ci souhaite bousculer le monde du PC portable avec un modèle évolutif et réparable, de la carte mère au port USB.

En effet, la plupart des ordinateurs portables commercialisés actuellement perdent en efficacité après 5 ans d’utilisation en moyenne. Et il est parfois impossible de trouver des pièces de rechange pour leur redonner une seconde vie. Framework souhaite augmenter cette espérance de vie en rendant son nouveau Laptop modulaire plus durable. Par exemple, sa coque est presque entièrement (80%) faite en alliage d’aluminium et de plastique PCR. Ensuite, tous les envois de produits devraient être soumis à la compensation carbone. Une technologie qui permettrait de doubler la durabilité du PC modulaire, avec jusqu’à 10 ans d’utilisation.

Construisez votre propre PC, selon vos besoins

Les configurations sont toutes articulées autour d’un écran 13,5 pouces affichant 2256 x 1504 pixels au format 3:2. On retrouve un châssis en aluminium qui mesure 15 mm d’épaisseur pour un poids de 1,3 kg, ultraportable donc. On retrouvera une batterie d’une capacité de 55 Wh.

La connectique est au choix, avec quatre emplacements disonibles : vous pouvez choisir entre USB-C, USB-A, HDMI, microSD. Vous pouvez opter pour 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage SSD. La plasturgie autour de l’écran est également personnalisable ainsi que la disposition du clavier (QWERTY, AZERTY).





Pour ce qui est du processeur, pour le moment, Framework ne propose que des processeurs Intel de 11e génération. Ils sont basse consommation et proposent jusqu’à 64 Go de mémoire vive. La partie réseau se compose d’une puce Wi-Fi 6, qui peut être remplacée par une puce Intel AX210 offrant le Wi-Fi 6E.

La première configuration (Base) est en précommande à 1000 $. Elle est équipée d’un Core i5 1135G7 accompagné de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de SSD. Le second modèle (Performance), à 1400 $, embarque un Core i7-1165G7, 16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go. Enfin, la version à 2000 $ (Professionnal) profite du Core i7-1185G7, de 32 Go de mémoire vive et de 1 To de stockage avec Windows 10 Professionnel.

Pour finir, une version DIY est également disponible à partir de 750 $ : à vous de rajouter les composants dont vous auriez besoin, comme la mémoire vive ou le SSD.

Framework promet de commencer les livraisons à partir du mois de juillet.