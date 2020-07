Interview – Philippe Gourion, nous présente les nouveaux produits Devolo

À l’occasion de la sortie de la nouvelle gamme de produits Devolo, nous avons eu la chance de discuter de l’avenir du WiFi avec Philippe Gourion qui est country manager France pour Devolo. Devolo est une société spécialisée dans les CPL depuis 2002.

Quelle différence entre un CPL et un répéteur WiFi ?

Afin de mieux comprendre le sujet, il est important de comprendre la différence entre le CPL et le répéteur WiFi.

Le CPL ou Courant Porteur en Ligne

C’est une technologie qui permet de transmettre un réseau informatique par le biais du réseau électrique de votre maison. Par conséquent, il vous suffit de brancher à boitier sur une prise électrique ainsi qu’à la box de votre opérateur internet. Le signal est diffusé sur tout le réseau électrique de votre maison, pour le récupérer il suffit de brancher un deuxième boitier sur une prise électrique n’importe tout chez vous. Dès lors vous pouvez raccorder un PC via un câble Ethernet ou vous connecter en WiFi pour les CPL qui font aussi WiFi. L’avantage c’est que peu importe la taille de vos murs, internet peut atteindre toutes les pièces de la maison. En effet, le signal va voyager via le réseau électrique et le CPL va émettre un signal WiFi à partir de celui-ci. C’est une solution qui peut se montrer assez onéreuse en fonction du CPL.

Le répéteur WiFi

Son fonctionnement est différemment, il va prendre le signal WiFi afin de l’amplifier à nouveau. Néanmoins, cela n’empêche pas le WiFi de se retrouver bloqué par des murs porteurs, des étages, etc. Il convient par exemple pour couvrir de grandes zones ouvertes. Cette solution est souvent la plus abordable.

Devolo Magic 2 WiFi

C’est la nouvelle gamme de CPL WiFi de Devolo, qui va bientôt faire l’objet d’un test complet ici au Café du Geek. Devolo annonce un gain en performance entre 20 et 30%. Il propose le WPA3 et WPA2.

Sans faire trop technique, il embarque la norme G.hn, les CPL peuvent donc être espacés de 500m avec un débit de 2400 Mb/s en WiFi 5. On retrouve le MIMO multi-utilisateur qui permet de gérer les flux d’un grand nombre d’appareils. De plus, la gamme Magic 2 WiFi embarquent l’Access Point Steering qui va nous permettre de basculer d’un CPL à un autre en fonction de notre déplacement dans la maison et du débit proposé par celui-ci.

La nouvelle gamme Devolo Magic 2 WiFi sera disponible en juillet en 3 variantes et 3 ans de garantie :

Le Starter Kit : 2 adaptateurs, capables de couvrir environ 90m². Proposé au prix de 199.90€.

Le Kit Multiroom : 3 adaptateurs, capables de couvrir environ 180m². Proposé au prix de 299.90€.

L’adaptateur supplémentaire pour étendre son réseau est proposé au prix de 129,90€.

Devolo WiFi Repeater+ ac

En fonction de la configuration de votre logement, il est possible qu’un répéteur WiFi soit suffisant. Devolo propose un répéteur avec un débit pouvant atteindre jusqu’à 1200 Mb/s. Il est compatible avec le WiFi Mesh.

Le WiFi Repeater propose également du MIMO, WPA2 et 3. De plus, on retrouve sur le produit deux ports Ethernet. Terminons avec le fait qu’il est possible de l’utiliser sans routeur.

Disponible à partir du mois d’août au prix de 69.90€.

Devolo Magic 2 DINrail

Cette solution se destine aux très grandes maisons. Le Magic 2 DINrail doit être installé par un professionnel dans le panneau électrique de la maison. Ensuite, il suffit de brancher un adapteur Magic 2 (vendu séparément), n’importe où dans la maison.

On retrouve une vitesse de 2400 Mb/s avec la norme G.hn. C’est pourquoi, vous pouvez donc coupler le Magic 2 DINrail avec la gamme Magic 2 WiFi. Disponible à partir du mois d’août au prix de 169,90€

L’interview avec Philippe Gourion

Je vous laisse découvrir un échange concernant le WiFi et la nouvelle gamme de produits Devolo à travers l’interview de Philippe Gourion.

