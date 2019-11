Prises CPL devolo Magic 2 LAN triple : La solution pour une connexion fibrée stable

Devolo est une entreprise qui propose des produits qui permettent une meilleure gestion de votre réseau privé, ainsi que des produits connectés permettant de mieux gérer l’utilisation d’électricité chez vous. Leur dernier produit, la CPL Magic 2 LAN triple, propose une solution pratique vous permettant d’accéder à internet partout chez vous en filaire.

Triple port et haute vitesse

Une connectivité Wi-Fi n’est pas toujours stable. Elle n’est donc pas la solution optimale pour le jeu en ligne ou le visionnage de contenu HD. Il est toujours plus optimal d’utiliser une connexion filaire. La devolo Magic 2 LAN triple dispose de 3 ports Ethernet Gigabit proposant un débit allant jusqu’à 2400 Mbits/s, ce qui convient parfaitement pour la fibre haut débit.

Grâce à sa technologie haute performance, la devolo Magic 2 LAN triple peut diffusion un signal internet sur des distances allant jusqu’à 500 mètres grâce aux câbles électriques. Ceci est possible grâce à la nouvelle norme G.hn. Cette dernière permet une adaptation des prises CPL au très haut débit et sur de plus grandes distances.

Leur utilisation est simple, il suffit de les connecter à la box internet, puis de les brancher aux prises murales. Les prises CPL se connecteront directement et assureront une connexion sécurisée. Elles pourront être configurées grâce à l’interface web et au logiciel gratuit devolo Cockpit si vous désirez effectuer des configurations supplémentaires.

Prix et disponibilité

Déjà disponibles, ces prises CPL sont proposées dans deux kits différents. Un kit de démarrage est disponible au prix de 139,90 € et contient un adaptateur Magic 2 LAN triple ainsi qu’un Magic 2 LAN. Devolo propose aussi un pack d’extension au prix de 79.90 €. Ces packs disposent d’une garantie à l’achat de 3 ans. Devolo propose aussi le Magic 2 WiFi qui offre une extension de WiFi partout chez vous.

Pour en apprendre plus sur la nouvelle CPL de devolo, rendez-vous sur la page du produit ici. Découvrez ici la solution devolo pour connecter votre thermostat.