Resident Evil: Death Island arrive en manga chez Mana Books

Les fans de Resident Evil vont pouvoir prolonger l’expérience de Death Island au format papier. Les éditions Mana Books viennent en effet d’annoncer la sortie prochaine de Resident Evil: Death Island, un manga officiel adaptant le film d’animation du même nom, sorti en 2023. Prévu en librairie le 3 septembre 2026, cet ouvrage grand format promet de réunir plusieurs des héros les plus emblématiques de la célèbre saga horrifique de Capcom.

Le quatuor emblématique enfin réuni

L’un des principaux attraits de Resident Evil: Death Island réside dans son casting. Plus de quinze ans après les événements de Raccoon City, Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Valentine et Leon S. Kennedy se retrouvent de nouveau réunis pour affronter une menace commune.

L’histoire débute à San Francisco, où plusieurs événements mystérieux semblent, dans un premier temps, totalement indépendants. Claire enquête sur une orque victime d’une créature marine gigantesque, Chris et Jill tentent de comprendre l’origine d’une étrange épidémie de zombies. Par ailleurs, Leon se lance sur la piste d’un scientifique kidnappé par un groupe armé.

Rapidement, toutes ces affaires convergent vers un même lieu : l’île d’Alcatraz. C’est là que les quatre agents vont devoir unir leurs forces face à de nouvelles créatures et à une menace biologique particulièrement inquiétante.

Une adaptation fidèle au film d’animation

Publié sous la forme d’un one-shot, ce manga reprend les grands événements du long-métrage d’animation Resident Evil: Death Island. Mana Books promet une adaptation qui conserve les éléments ayant fait le succès du film : un bestiaire impressionnant, une ambiance angoissante et de nombreuses scènes d’action.

Les amateurs de la licence devraient ainsi retrouver tout ce qui fait l’identité de Resident Evil : laboratoires secrets, armes biologiques, hordes de zombies et héros surentraînés confrontés à des situations toujours plus désespérées. De plus, le format manga permet de redécouvrir cette aventure sous un angle différent, avec une mise en scène pensée pour la lecture plutôt que pour l’animation.

Une nouvelle licence forte pour Mana Books

Avec cette publication, Mana Books continue d’enrichir son catalogue consacré aux univers issus du jeu vidéo. Après plusieurs ouvrages et mangas adaptés de licences populaires, l’éditeur accueille ici l’une des franchises les plus célèbres de l’industrie.

Resident Evil reste en effet une véritable institution. La série de Capcom s’est écoulée à plus de 200 millions d’exemplaires à travers ses nombreux épisodes, remakes et spin-offs. Par ailleurs, elle a également donné naissance à plusieurs films, séries et productions animées. Parmi celles-ci, Death Island constitue l’une des aventures les plus récentes.

Les informations sur le manga

Le manga Resident Evil: Death Island, réalisé par Zi Nuo Ye, sera proposé dans un format 15 × 21 cm, avec une pagination pensée comme un volume unique. Il sera commercialisé au prix de 12 euros et sortira officiellement en librairie le 3 septembre 2026.

Pour les fans de longue date comme pour ceux qui ont apprécié le film d’animation, cette adaptation devrait constituer une bonne occasion de retrouver Leon, Claire, Chris et Jill réunis dans une aventure particulièrement spectaculaire. Enfin, entre zombies, créatures mutantes et complot biologique, Resident Evil: Death Island semble réunir tous les ingrédients qui ont fait la réputation de la saga.

Resident Evil: Death Island en bref