SoundCloud : désormais, achetez de la musique directement auprès des artistes

Depuis près de deux décennies, la plateforme SoundCloud s’impose comme le tremplin incontournable pour découvrir les talents émergents. Les auditeurs devaient pourtant se tourner vers d’autres services comme Bandcamp pour acheter les titres numériques de leurs musiciens préférés. Néanmoins, cette époque touche désormais à sa fin. En effet, SoundCloud annonce le lancement d’une fonctionnalité de vente directe de morceaux entre créateurs et auditeurs.

Un modèle économique sans commission pour les créateurs

La plateforme applique une approche particulièrement avantageuse pour les créateurs de musique. En effet, SoundCloud ne prélève aucune commission sur les ventes réalisées par les artistes. Les musiciens conservent ainsi l’intégralité de leurs revenus nets. Ils doivent uniquement s’acquitter des frais habituels de traitement de paiement et des taxes locales. Par ailleurs, les artistes gardent également le contrôle total sur le format numérique de leurs fichiers audio. Ils accèdent enfin à des outils de suivi détaillés grâce aux tableaux de bord Artist Studio et Fan Support.

Un déploiement progressif à partir de cet automne

La plateforme amorce ce lancement à travers un programme pilote très ciblé. SoundCloud teste actuellement cette option auprès de deux cents abonnés Artist Pro installés aux États-Unis. Ce groupe restreint permet aux équipes techniques de récolter des retours d’expérience directs. L’entreprise corrigera les éventuelles frictions ergonomiques grâce aux remarques des premiers utilisateurs. La plateforme étendra ensuite la vente directe à l’ensemble des créateurs dès cet automne.

SoundCloud offre une alternative stratégique face aux évolutions du marché musical

L’initiative de SoundCloud arrive à un moment décisif pour l’industrie musicale. Les jeunes générations manifestent effectivement un intérêt croissant pour la propriété définitive des œuvres musicales. Par ailleurs, les difficultés récentes de Bandcamp créent une réelle incertitude chez les musiciens indépendants. Le rachat par Songtradr a en effet entraîné d’importantes vagues de licenciements au sein des équipes techniques de Bandcamp. SoundCloud offre donc une solution solide et pérenne aux artistes désireux de diversifier leurs sources de revenus.