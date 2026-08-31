Instagram Reels : la nouvelle fonction First Draft découpe vos vidéos automatiquement

Instagram déploie une toute nouvelle fonctionnalité appelée First Draft pour accélérer la création des Reels. Cet outil prend en charge le travail fastidieux d’édition en supprimant automatiquement les temps morts et les silences de vos clips. Les créateurs peuvent ainsi gagner un temps précieux et se concentrer sur l’aspect le plus créatif de leurs vidéos.

Instagram génère un premier montage vidéo en moins de dix secondes

Le fonctionnement de First Draft repose sur la rapidité et la simplicité d’utilisation. Pour ce faire, l’utilisateur sélectionne plusieurs séquences vidéo depuis sa galerie ou enregistre directement du contenu via la caméra de l’application. La fonctionnalité analyse ensuite les rushes, retire les hésitations et assemble un premier projet d’un simple geste.

L’application produit cet assemblage initial en moins de dix secondes. Le résultat obtenu ne constitue pas une version définitive, mais sert plutôt de base de travail. Vous gardez le contrôle total sur le résultat final. En effet, vous pouvez réorganiser les clips, ajuster la durée ou encore ajouter des éléments visuels avant la publication.

Une technologie automatisée sans intelligence artificielle générative

Meta adopte une approche technique spécifique pour concevoir cette nouveauté. Contrairement à de nombreuses fonctionnalités récentes du groupe, First Draft n’utilise pas d’intelligence artificielle générative. La plateforme s’appuie sur des outils de traitement interne et d’apprentissage automatique pour détecter les moments pertinents et couper les silences.

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Instagram intègre cet outil de montage directement dans son interface pour éviter la fuite de ses utilisateurs vers des applications tierces. Des plateformes concurrentes comme CapCut avec Auto Cut ou Adobe Firefly proposent déjà des options d’assemblage automatique. En proposant une alternative native, Meta réduit les étapes nécessaires pour passer de l’enregistrement à la mise en ligne.

En outre, le format vertical occupe désormais une place centrale dans les habitudes des internautes. Cela représente environ la moitié du temps passé sur l’application. Instagram multiplie donc les innovations sur tous les écrans, et l’expérience vidéo continue d’évoluer puisque Instagram débarque sur les téléviseurs Samsung aux États-Unis.

Déploiement progressif et disponibilité sur iOS

Le lancement de la fonction First Draft s’effectue progressivement. La mise à jour concerne d’abord les utilisateurs d’iPhone, qui peuvent déjà découvrir le bouton dédié dans la caméra de l’application ou dans la galerie dédiée aux Reels. Meta n’a pas encore communiqué la date de disponibilité pour les smartphones sous Android.

Cette nouveauté vient enrichir une suite d’outils créatifs déjà bien fournie sur le réseau social. Instagram a récemment introduit des fonctionnalités comme la possibilité de remplacer la musique d’une publication sans la supprimer, ou encore le regroupement de courtes vidéos sous forme de séries.