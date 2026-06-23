Instagram débarque sur les téléviseurs Samsung aux États-Unis

Meta poursuit son expansion sur les écrans de salon. En effet, l’application Instagram pour la télévision débarque officiellement sur les téléviseurs connectés de la marque Samsung aux États-Unis.

Le déploiement progressif d’Instagram sur les téléviseurs

Instagram a initié sa conquête des téléviseurs en décembre 2025 sur les appareils Amazon Fire TV. Par la suite, la firme technologique a étendu cette accessibilité aux boîtiers Google TV durant le mois de février. Désormais, les propriétaires américains de Smart TV Samsung peuvent profiter de cette interface dédiée.

L’application se structure principalement autour de canaux thématiques bien définis, incluant notamment la musique, le sport et le voyage. Par conséquent, cette organisation facilite la recherche de contenus adaptés lors des visionnages collectifs en famille ou entre amis.

De plus, les utilisateurs ont maintenant la possibilité de visionner les Stories de leurs proches et de leurs créateurs favoris directement sur leur grand écran.

Des fonctionnalités innovantes en cours d’expérimentation

Meta ne se contente pas de dupliquer son application mobile et teste activement deux nouvelles options majeures. Premièrement, les usagers peuvent diffuser des Reels ou des vidéos issues de leur onglet de sauvegarde directement depuis leur smartphone vers le téléviseur. Cette option simplifie grandement le partage instantané de vidéos spécifiques absentes des recommandations automatiques de l’application.

Deuxièmement, les ingénieurs développent un espace exclusif pour les vidéos au format horizontal. Ce choix technique valorise grandement les productions visuelles conçues pour les ordinateurs et les téléviseurs plutôt que pour les smartphones.

D’ailleurs, cette évolution s’inscrit dans un contexte de diversification globale des services de l’entreprise. Pour rappel, Meta a officiellement déployé sa formule payante Instagram Plus à l’échelle mondiale.

Meta veut se lancer dans les longs formats et les diffusions en direct

Apparemment, l’entreprise technologique prépare déjà l’avenir de sa plateforme télévisuelle avec des formats inédits. Pour cela, Instagram collabore activement avec de nombreux créateurs de contenu pour concevoir des vidéos de longue durée. Ces productions permettront d’analyser des sujets spécifiques avec une plus grande profondeur de traitement.

En outre, la plateforme prévoit de lancer des séries épisodiques spécifiquement adaptées pour un visionnage de salon. Finalement, les équipes techniques travaillent sur l’intégration prochaine des flux en direct sur les téléviseurs. Cette démarche globale vise à comprendre précisément les attentes des spectateurs pour proposer une expérience complémentaire à l’usage mobile traditionnel.