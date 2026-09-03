IFA 2026 : U2 System dévoile Purisoo Plus, sa gourde filtrante portable, pour viser l’outdoor et la gestion de crise en Europe

Toujours au Korea Design Pavilion, l’espace coréen est organisé par le Korea Institute of Design Promotion (KIDP). Il se tient à l’IFA 2026 à Berlin, du 4 au 8 septembre. Une autre entreprise sud-coréenne y mise sur l’eau potable portable : U2 System. Dirigée par son PDG Minjin Choi, elle présente le modèle Purisoo Plus, une gourde filtrante conçue pour rendre potable l’eau prélevée directement dans la nature.

L’entreprise revendique 23 ans d’expérience en recherche UX centrée utilisateur, via son centre de recherche interne dédié à la convergence UX émotionnelle, depuis sa création en 2002. Son travail de design a déjà été reconnu par plusieurs distinctions : le Red Dot Design Award, le Good Design Award japonais, la sélection Korea Good Design (GD) et un prix du ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie.

Purisoo Plus : une filtration modulaire, une première mondiale selon la marque

Le cœur du produit, c’est une architecture de filtration à modules superposés (haut et bas), que U2 System présente comme une première mondiale sur ce format. L’utilisateur peut combiner différents médias filtrants selon la qualité de l’eau et l’environnement rencontrés. Il peut choisir entre une membrane d’ultrafiltration (UF) antibactérienne, une fibre de carbone activé (ACF) et des matériaux échangeurs d’ions.

Selon l’entreprise, ce système élimine 99,99 % des agents pathogènes présents dans l’eau, tout en réduisant le calcaire et les mauvaises odeurs et en améliorant le goût. Une grille de préfiltration externe retient les gros débris avant qu’ils n’atteignent les couches internes, ce qui prolongerait la durée de vie du filtre principal. U2 System intègre aussi des matériaux antibactériens directement dans la membrane UF. Ils permettent de limiter la prolifération des bactéries à l’intérieur du filtre. Cette protection reste utile lorsque la membrane n’a pas eu le temps de sécher complètement entre deux usages.

Côté usage, Purisoo Plus fonctionne avec une pompe et un réservoir intégrés, pensés pour demander un effort physique minimal, y compris pour de jeunes utilisateurs ou des personnes moins mobiles. Point d’hygiène mis en avant par la marque : l’eau contaminée ne rentre jamais dans le compartiment principal de la gourde, seule l’eau déjà purifiée y est stockée. Le système fonctionnerait quelle que soit la profondeur du point d’eau. Il peut ainsi s’adapter à différents types de sources. Un tuyau d’extension amovible permet également d’aller chercher de l’eau dans des points d’accès étroits ou difficiles.

Ce positionnement vise plusieurs usages, comme la randonnée, le camping et le trek. Il concerne également l’aide humanitaire en zone sinistrée, le matériel de défense militaire et le voyage. Il s’inscrit aussi dans les démarches ESG visant à réduire les bouteilles en plastique à usage unique.

Un historique de financement participatif qui sert de preuve de traction

Avant de viser l’Europe, U2 System s’est d’abord fait connaître via le financement participatif. La marque a mené des campagnes sur Kickstarter et Indiegogo aux États-Unis, ce qui lui a permis ensuite de se positionner en distribution sur les marketplaces Amazon américaine, britannique et française.

En 2021, des gourdes Purisoo ont été données à des opérations de secours en Haïti après une catastrophe naturelle majeure. La marque met en avant cet usage humanitaire comme une validation concrète sur le terrain.

Le modèle amélioré, Purisoo Plus, a ensuite levé environ 10,8 millions de yens (soit un peu plus de 60 000 euros au cours actuel) sur deux campagnes successives via Makuake, la principale plateforme de crowdfunding japonaise. Ce succès a débouché sur des accords de fourniture B2B directs avec des partenaires locaux japonais, ainsi que des ventes continues sur Amazon Japon et en réseau de vente physique régional. En 2026, U2 System a étendu sa présence en Asie avec une nouvelle campagne réussie sur ZecZec, la plateforme de crowdfunding taïwanaise.

L’Europe en ligne de mire depuis IFA 2025

La progression sur le marché européen est plus récente mais déjà engagée. U2 System s’appuie sur des contacts noués avec des acheteurs suisses et polonais lors de l’IFA 2025. L’entreprise indique avoir déjà finalisé trois commandes d’échantillons consécutives avec un distributeur polonais, et être en train d’évaluer les performances du produit sur ce marché.

À l’IFA 2026, l’objectif de U2 System est double. L’entreprise souhaite finaliser les négociations commerciales avec ses contacts européens existants. Elle veut également sécuriser de nouveaux distributeurs B2B en Allemagne, en Pologne et dans les régions voisines, où la demande pour l’outdoor et les solutions d’urgence est jugée forte. Elle indique s’appuyer sur des certifications de laboratoires de test coréens et japonais. Ces certifications portent sur l’élimination bactérienne, la sécurité des matériaux et l’efficacité de filtration. Elles doivent ainsi permettre de répondre aux exigences réglementaires propres à chaque pays visé.

La PDG Minjin Choi résume la stratégie de la marque :

Purisoo est une solution de purification d’eau centrée utilisateur, conçue pour fournir de l’eau potable de façon intuitive et hygiénique, aussi bien en situation d’urgence qu’en extérieur. En nous appuyant sur notre présence à l’IFA 2026, nous espérons établir des partenariats de distribution durables à travers l’Europe, pour faire de Purisoo une marque de purification d’eau portable reconnue mondialement. Minjin Choi, PDG de U2 System, Inc.

Le bémol

Les performances annoncées reposent sur des tests réalisés par des laboratoires coréens et japonais mentionnés par la marque. Ils portent notamment sur l’élimination de 99,99 % des bactéries et la prolongation de la durée de vie du filtre. Toutefois, le protocole exact et les organismes concernés ne sont pas détaillés publiquement dans sa communication. Difficile donc de comparer ce chiffre à celui d’un concurrent sans connaître la méthodologie utilisée. Le succès en financement participatif (Kickstarter, Indiegogo, Makuake) est en revanche un indicateur plus vérifiable, puisqu’il correspond à des montants réellement engagés par des clients.

En bref