TECNO connait un succès remarquable avec sa gamme MEGABOOK en France

TECNO fait sensation sur le marché français en 2026. La marque accélère sa croissance et mise sur l’innovation. Forte de ses succès internationaux, TECNO se concentre désormais sur les besoins des consommateurs français. Découvrez comment cette marque ambitionne de révolutionner vos habitudes numériques grâce à une large gamme d’ordinateurs et des fonctionnalités intelligentes.

TECNO accélère sa croissance et élargit son réseau en France

En 2026, TECNO franchit un cap en France. La marque enregistre une croissance record de ses ventes et s’entoure de partenaires de confiance. Ses produits sont désormais accessibles dans des enseignes renommées telles qu’Electro Depot, Cdiscount, Système U et Auchan. Cette dynamique se poursuit avec l’arrivée récente d’E.Leclerc et Boulanger dans son réseau de distribution. Ces partenariats facilitent l’accès aux produits TECNO pour tous les Français, que ce soit en magasin ou en ligne. Ainsi, les clients peuvent tester les modèles avant l’achat et apprécier leur qualité.

Une gamme TECNO MEGABOOK complète disponible sur le marché

La gamme TECNO MEGABOOK connaît une forte progression en France. En 2026, le nombre de modèles disponibles a augmenté de 80 %. L’offre s’étend des ordinateurs portables phares aux modèles polyvalents et économiques. Les tailles varient de 14 à 16 pouces et les prix débutent à 399 euros seulement. Le MEGABOOK S14, avec son écran OLED 2,8K et son poids record de 899 grammes, fait figure de star pour les professionnels. Pour ceux recherchant un modèle robuste et abordable, le MEGABOOK K15S mise sur une batterie longue durée et une recharge rapide. En 2026, le K14S rejoint la famille, répondant à tous les besoins.

Innovations IA et ambitions pour l’écosystème connecté TECNO

Les ordinateurs portables TECNO MEGABOOK intègrent des fonctionnalités d’Intelligence Artificielle. Parmi elles, l’AI Meeting Assistant offre transcription et résumé en temps réel pour un gain d’efficacité immédiat. AI Gallery trie vos photos en toute sécurité, sans connexion Internet. Le Tonino Lamborghini TECNO TAURUS, mini PC de jeu au design unique, arrive aussi en Europe. Par ailleurs, TECNO prépare de nouveaux objets connectés tels que des montres et des écouteurs. Tout sera réuni dans un écosystème AIoT harmonieux et sécurisé.

Avec des partenariats solides, une gamme complète et une avance technologique, TECNO affirme son ambition en France. La marque souhaite s’imposer durablement, en apportant innovation, fiabilité et sécurité à tous les consommateurs français. Restez connectés, car l’aventure TECNO ne fait que commencer.

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