TUTO – Comment changer sa messagerie vocale ?

Vous voulez remplacer votre messagerie vocale impersonnelle par un message plus accueillant ? Dans ce tutoriel, on vous explique toutes les étapes à suivre pour effectuer ce changement facilement et rapidement.

Pourquoi personnaliser sa messagerie vocale en 2026 ?

Un message d’accueil personnalisé rassure immédiatement vos correspondants qu’ils ne se sont pas trompés de numéro en entendant votre voix. De plus, il donne une touche professionnelle ou amicale à votre ligne.

Par ailleurs, cette configuration rapide évite les erreurs de destinataire. Vous gagnez du temps et vous offrez une bien meilleure expérience à vos proches ou clients.

Modifier sa messagerie avec Orange et Sosh

Pour configurer votre boîte vocale chez Orange ou Sosh, vous devez appeler le numéro dédié. Composez simplement le 888 depuis votre mobile. Le serveur vocal interactif répond immédiatement pour vous guider.

Tout d’abord, appuyez ensuite sur la touche 2 pour accéder au menu de personnalisation. Puis, sélectionnez la touche 1 pour lancer l’enregistrement de votre nouvelle annonce. Ensuite, dictez votre texte clairement et appuyez sur la touche dièse pour valider votre enregistrement.

Changer le répondeur chez SFR et RED

Si vous êtes abonné SFR ou RED, la démarche reste totalement gratuite et très rapide. Ouvrez votre clavier d’appel et composez le 123. Le serveur vocal prend directement votre appel en charge.

Une fois dans le menu principal, tapez sur la touche 3 pour gérer vos options personnelles. Choisissez ensuite la touche 1 pour modifier l’annonce d’accueil. Parlez après le signal sonore, puis validez votre message audio.

Paramétrer le message vocal sur Bouygues Telecom et B&You

Les clients Bouygues Telecom et B&You disposent d’un numéro court spécifique. Vous devez composer le 660 depuis votre téléphone portable. Le service vous accueille immédiatement.

Écoutez les choix du menu puis sélectionnez la touche 3. Appuyez ensuite sur la touche 1 pour modifier votre annonce. Il ne vous reste plus qu’à enregistrer votre voix et à confirmer votre choix. Pour d’autres conseils pratiques sur la gestion de votre matériel mobile, consultez notre guide pour retrouver un téléphone perdu ou volé.

Configurer l’annonce vocale chez Free Mobile

Chez l’opérateur Free Mobile, la personnalisation se fait tout aussi facilement. Il vous suffit d’appeler le 666 depuis votre carte SIM Free. Le répondeur vous donne accès aux réglages.

Tapez d’abord sur la touche 2 pour ouvrir les options de la messagerie. Appuyez ensuite sur la touche 1 pour enregistrer l’annonce d’accueil. Parlez après le bip et validez votre message pour l’activer.

Modifier le message vocal sur iPhone sans passer un appel

Les utilisateurs d’iOS bénéficient d’une interface tactile directe. Ouvrez l’application Téléphone native de votre appareil Apple. Dans l’application, touchez l’onglet Messagerie situé en bas à droite. Cliquez ensuite sur Annonce en haut à gauche. Choisissez l’option Personnalisée, enregistrez votre voix puis sauvegardez le résultat.

Enregistrer son répondeur sur un smartphone Android

Les smartphones Android proposent également une alternative visuelle très pratique. Vous pouvez utiliser l’application Téléphone ou l’application Messagerie Vocale Visuelle fournie par votre opérateur.

Pour ce faire, ouvrez l’application dédiée et accédez aux paramètres via les trois points en haut à droite. Cherchez la rubrique Message d’accueil ou Annonce vocale. Enregistrez votre nouvelle annonce avec le microphone puis enregistrez les modifications.

Foire aux questions sur la messagerie vocale

Pour aller plus loin et maîtriser pleinement les réglages de votre téléphone, voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur le sujet.

Vous devez utiliser un code MMI depuis le clavier de votre téléphone. Composez le **61*NuméroDeMessagerie**TempsEnSecondes# puis appuyez sur la touche d’appel. Le temps doit être un multiple de 5, jusqu’à 30 secondes maximum.

Peut-on réinitialiser son annonce et remettre le message par défaut ?

Oui, c’est tout à fait possible. Il suffit de retourner dans le menu de votre serveur vocal ou dans l’application visuelle. Sélectionnez simplement l’option Annonce par défaut pour effacer votre enregistrement personnel.

La modification du répondeur fonctionne-t-elle depuis l’étranger ?

Oui, mais la procédure varie. Vous devez composer le numéro long de votre messagerie au format international avec votre code secret. L’utilisation de l’application de messagerie vocale visuelle reste la solution la plus simple en itinérance.