Anker SOLIX Chargeur V1 : la borne de recharge 7,4 kW qui donne la priorité au solaire

Les promotions d’automne d’Anker SOLIX, valables jusqu’au 12 octobre selon la marque, ne s’arrêtent pas aux batteries. Elles incluent aussi le Chargeur V1, une borne murale de 7,4 kW pour recharger une voiture électrique à domicile. Sa particularité : elle a été pensée pour puiser d’abord dans la production solaire du foyer.

Le soleil d’abord, le réseau ensuite

L’Anker SOLIX Chargeur V1 fonctionne en monophasé, en 230 V et 32 A. Une version triphasée de 22 kW existe aussi. Le connecteur Type 2 est compatible avec 99,9 % des voitures électriques et hybrides rechargeables, selon la marque.

La borne donne la priorité à l’énergie solaire, puis bascule sur les heures creuses du réseau. Associée à un compteur intelligent Anker ou Shelly, elle adapte sa puissance à la consommation de la maison. Elle se couple aussi aux batteries de la marque, comme certaines Solarbank ou le système hybride X1.

Un geste pour lancer la charge

Le contrôle tactile IntelliGesture permet de démarrer, d’arrêter ou de forcer la charge d’un geste. L’application passe par le Wi-Fi, ou par le Bluetooth quand internet est coupé. Une carte RFID est fournie, et jusqu’à dix utilisateurs peuvent partager la borne.

Avec 13,5 cm de large, le Chargeur V1 se glisse dans un petit garage. Il fonctionne de -30 à 50 °C et résiste aux chocs (IK10). La version avec câble attaché est certifiée IP65, la version prise IP55.

Les 58 % d’économies, à lire en petits caractères

Anker promet jusqu’à 58 % d’économies par an grâce à son IA. Le calcul suppose pourtant une installation solaire de 10 kWc, simulée avec un outil de l’université HTW de Berlin. Sans panneaux sur le toit, le gain sera nettement plus modeste.

L’installation appelle aussi une précision. La marque met en avant une pose en 15 minutes. En France, une borne de plus de 3,7 kW doit pourtant être installée par un électricien qualifié IRVE. La borne n’est pas certifiée MID et la garantie s’arrête à 3 ans.

Anker SOLIX ne précise pas le montant de la remise sur ce modèle. Le tarif du moment est à vérifier sur la boutique de la marque, jusqu’au 12 octobre.