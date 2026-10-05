Manga – Cimes spectrales : Junji Ito et quatre mangakas nous emmènent au sommet de l’horreur

Les amateurs de récits horrifiques vont avoir une belle raison de se rendre en librairie cette semaine. Les éditions Mangetsu publieront le 7 octobre 2026 Cimes spectrales, une anthologie particulièrement intrigante dans laquelle la montagne devient le théâtre de phénomènes inquiétants. Connu au Japon sous le titre Yama Kaidan, l’ouvrage rassemble cinq histoires imaginées par Junpei Azumi et adaptées en manga par cinq artistes différents, parmi lesquels l’incontournable Junji Ito.

La montagne comme terrain de jeu de l’horreur

Avec Cimes spectrales, inutile de chercher des villes abandonnées ou des maisons hantées. Cette fois, c’est vers les sommets qu’il faudra regarder. La montagne y est présentée comme un territoire isolé, mystérieux et parfois hostile, où la frontière séparant notre monde de celui des esprits devient particulièrement fragile.

L’anthologie s’appuie sur cinq nouvelles de Junpei Azumi, auteur spécialisé dans les histoires mêlant montagne, mystère et surnaturel. Chacune bénéficie de l’interprétation graphique d’un mangaka différent : Junji Ito, Akihito Yoshitomi, Daisuke Imai, Akemi Inokawa et Mimika Ito. Un casting particulièrement intéressant puisque cette diversité devrait permettre à chaque récit de développer sa propre identité visuelle tout en conservant un thème commun.

Folklore japonais, isolement, brume, créatures étranges et manifestations surnaturelles sont ainsi au programme. La montagne prend presque la place d’un personnage à part entière. Un environnement immense et magnifique, mais également capable de devenir particulièrement oppressant dès que l’on quitte les chemins familiers.

Junji Ito accompagné de quatre autres artistes

La présence de Junji Ito constitue évidemment l’un des principaux arguments de Cimes spectrales. Le mangaka est devenu au fil des années une référence internationale du manga horrifique, et Mangetsu lui consacre d’ailleurs une collection entière dans son catalogue français. Mais l’intérêt du projet réside justement dans le fait qu’il ne repose pas uniquement sur lui.

À ses côtés, nous retrouvons notamment Akihito Yoshitomi, connu en France pour C’est une belle journée pour un labyrinthe !, ainsi que Daisuke Imai, auteur de Pakka. Mimika Ito est notamment connue pour J’ai la faculté de les voir, tandis qu’Akemi Inokawa complète cette sélection d’artistes. Tous vont donc proposer leur propre vision des récits imaginés par Junpei Azumi.

Ce fonctionnement sous forme d’anthologie semble particulièrement bien adapté à l’horreur. Plutôt que de construire une longue intrigue, chaque histoire peut installer rapidement son atmosphère, introduire une situation étrange et entraîner le lecteur vers une conclusion parfois brutale ou dérangeante. La diversité des dessinateurs devrait également éviter toute sensation de répétition entre les cinq récits.

Une anthologie japonaise datant de 2018

Si Cimes spectrales arrive seulement maintenant en France, l’œuvre n’est pas récente. Sous son titre original Yama Kaidan, elle a été publiée au Japon en mars 2018 chez Asahi Shinbun. Les différentes histoires avaient auparavant été prépubliées dans le magazine Honkowa entre 2014 et 2017.

Mangetsu propose donc aujourd’hui de découvrir cette anthologie dans une édition française intégrée à sa collection consacrée à Junji Ito. L’ouvrage compte 208 pages et adopte une édition reliée. Il sera commercialisé au tarif de 19,95 euros.

L’éditeur ne s’est d’ailleurs pas contenté de traduire les différentes histoires. Cette version française comprend également une préface signée Amandine Woiline, autrice et spécialiste de la culture japonaise, ainsi qu’une analyse placée en fin d’ouvrage par Morolian, spécialiste francophone de l’univers de Junji Ito. De quoi apporter un peu de contexte supplémentaire autour de cette rencontre entre folklore, montagne et horreur.

Cimes spectrales arrive le 7 octobre chez Mangetsu

Avec son concept original et surtout son impressionnant casting de mangakas, Cimes spectrales possède de sérieux arguments pour attirer les amateurs d’horreur japonaise. La présence de Junji Ito devrait naturellement attirer l’attention, mais cette anthologie sera aussi l’occasion de découvrir différentes approches graphiques autour d’un même thème.

Et il faut reconnaître que la montagne constitue un décor idéal pour ce genre de récits. L’isolement, le silence, la brume, la disparition progressive des repères et cette impression que quelque chose peut se cacher derrière chaque arbre ou chaque paroi rocheuse offrent un terrain particulièrement propice au fantastique. En ajoutant le folklore japonais et le monde des esprits à cette ambiance, Junpei Azumi et les cinq mangakas disposent de tous les ingrédients nécessaires pour nous faire hésiter avant notre prochaine randonnée.

Cimes spectrales sera disponible en librairie à partir du 7 octobre 2026 aux éditions Mangetsu, dans la collection Junji Ito. Cette édition reliée de 208 pages sera proposée au prix public de 19,95 euros.