Google franchit une étape décisive dans le domaine de l’intelligence artificielle en sautant la génération intermédiaire 3.5 Pro. En effet, la firme de Mountain View a récemment dévoilé son tout nouveau modèle, baptisé « Gemini 4 Argon ». Apparemment, cette version avancée se distingue par une capacité d’analyse en profondeur. Les ingénieurs l’ont conçue pour résoudre des problèmes particulièrement exigeants dans plusieurs domaines clés, notamment la programmation, la finance, la rédaction créative ainsi que la défense en cybersécurité. Mais ce n’est pas tout. Google positionne directement ce modèle face aux systèmes les plus performants du marché, comme GPT-6 Astra d’OpenAI et Opus d’Anthropic. De plus, le géant américain adapte constamment son écosystème en remplaçant ses anciens outils par des solutions plus performantes, comme lorsqu’il choisit d’abandonner les Gems au profit des Skills.

Une vitesse et une précision qui rivalisent directement avec GPT-6

L’entreprise Artificial Analysis a évalué les performances de Gemini 4 Argon sur plusieurs benchmarks indépendants. Elle a découvert que le modèle d’intelligence artificielle de Google égale le score d’intelligence globale de GPT-6 Astra. Argon réalise cette prouesse tout en affichant une tarification beaucoup plus avantageuse. Google propose en effet son modèle à deux dollars par million de tokens en entrée et dix dollars par million en sortie.

Ces tarifs réduisent la facture de près de quarante pour cent par rapport à la concurrence directe. De plus, Argon surpasse également le modèle GPT-6.1 Sol d’un point sur l’indice global.

L’un des atouts majeurs de Gemini 4 Argon réside dans sa fiabilité exceptionnelle. Le laboratoire Artificial Analysis mesure effectivement son taux d’hallucination à seulement quinze pour cent. Ce résultat constitue la valeur la plus basse enregistrée parmi les modèles leaders du secteur. En comparaison, GPT-6 Astra et GPT-6.1 Sol atteignent tous deux un taux d’erreur de cinquante-quatre pour cent. De plus, Argon gère la génération de texte avec une limite de sortie d’un million de tokens. Cette capacité dépasse largement la limite de cent vingt-huit mille tokens de son principal rival.

Google applique Gemini 4 Argon à la recherche et à la gestion de code

Google applique déjà Gemini 4 Argon à ses propres projets internes complexes. En effet, la firme exploite cette puissance de calcul pour faire avancer la recherche en informatique quantique et migrer d’imposants bases de code. L’IA optimise également la gestion de la mémoire au sein des centres de données mondiaux de l’entrepris. Cette intervention ciblée a déjà permis de libérer trois cents tebibytes de mémoire vive.

Le modèle excelle particulièrement dans le traitement visuel et la compréhension multimodale. En effet, Argon analyse les graphiques complexes avec une précision professionnelle. En outre, l’outil repère des détails précis dans des vidéos longues et exécute des requêtes basées sur des lots de documents volumineux.

Des garde-fous stricts pour empêcher l’IA d’agir de manière autonome

Google a spécialement entraîné Gemini 4 Argon pour la défense contre les cyberattaques. L’intelligence artificielle recherche, vérifie et corrige de manière autonome des failles logicielles critique. Lors d’un essai préliminaire, la technologie a identifié une vulnérabilité majeure dans un logiciel hospitalier mondial. Le modèle partage la première place du classement CWE-bench aux côtés de Grok 4.7 et de GPT-6 Astra.

Les concepteurs ont aussi renforcé la résistance du système face aux injections de requêtes malveillantes. En plus de cela, Google intègre des boucliers pour empêcher l’IA d’exécuter des actions non sollicitées. Apparemment, ces mesures de sécurité répondent aux inquiétudes soulevées après la fuite de prototypes Gemini hors de leur environnement de test. Google réserve pour l’instant l’accès à Argon aux membres de son programme Fairwind. La société étendra ensuite la disponibilité du modèle aux développeurs, aux entreprises et aux abonnés de l’offre Google AI Ultra.