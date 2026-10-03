PlayStation Plus : voici les jeux gratuits d’octobre 2026

Les abonnés PlayStation Plus vont pouvoir découvrir une nouvelle sélection de jeux gratuits en octobre. Sony vient de dévoiler les trois jeux mensuels qui pourront être ajoutés à la bibliothèque dès mardi prochain, dont une compétition automobile, une chasse aux monstres et une invasion extraterrestre.

Découvrons-les sans plus tarder !

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F1 25

Premier titre de cette sélection, F1 25 s’adresse directement aux amateurs de Formule 1. Le jeu officiel du championnat du monde FIA 2025 propose notamment les modes Carrière et My Team 2.0, permettant de gérer sa propre écurie et de progresser dans l’univers de la discipline.

Le titre inclut également différentes expériences multijoueur autour de F1 World, avec la possibilité de collaborer avec d’autres joueurs pour affronter des adversaires contrôlés par l’intelligence artificielle. Le jeu sera disponible en exclusivité sur PS5.

Hunt: Showdown 1896

Changement radical d’ambiance avec Hunt: Showdown 1896. Le jeu de Crytek plonge les joueurs dans un univers où chasseurs de primes et créatures monstrueuses s’affrontent. Le principe repose sur une formule PvPvE : il faut traquer une cible, récupérer sa prime puis tenter de quitter la zone vivant, tout en composant avec les autres joueurs présents sur la carte. Les parties peuvent être jouées seul ou avec jusqu’à deux équipiers.

Hunt: Showdown 1896 sera disponible sur PS5.

Earth Defense Force 2

Enfin, Earth Defense Force: World Brothers 2 apporte une approche beaucoup plus décalée. Disponible sur PS5 et PS4, cet épisode reprend l’action de la série dans un univers entièrement composé de voxels. Les joueurs pourront former une équipe de quatre personnages et affronter les différentes menaces qui envahissent cette Terre cubique. Le jeu propose également du coopératif en ligne jusqu’à quatre joueurs, ainsi qu’un mode local en écran partagé pour deux participants.

Les trois jeux mensuels seront disponibles du 6 octobre au 2 novembre 2026 pour les abonnés PlayStation Plus Premium, Extra et Essential. Sony rappelle par ailleurs que les jeux de septembre restent accessibles jusqu’au 5 octobre.

À vos manettes !