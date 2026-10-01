HTC VIVE Eagle ou Ray-Ban Meta : qui protège le mieux votre vie privée ? Garde-fous, données et abonnement

Porter une caméra sur le nez, c’est pratique. Être filmé par celle de son voisin l’est nettement moins. Tout l’enjeu des lunettes connectées tient dans ce paradoxe. Meta vient justement de renouveler sa gamme cette semaine, lors de sa conférence Connect 2026. Au même moment, HTC lance ses VIVE Eagle en Europe avec un tout autre discours. Plutôt que de tout miser sur la fiche technique, le constructeur taïwanais fait de la vie privée son principal argument. Reste à savoir ce que cette promesse recouvre vraiment.

Une LED impossible à faire taire

Premier garde-fou, le plus visible : la LED de notification. Elle s’allume ou clignote dès que les VIVE Eagle prennent une photo ou une vidéo. Selon HTC, sa luminosité s’adapte automatiquement à la lumière ambiante, pour rester visible en plein soleil comme en intérieur. Les personnes autour du porteur savent ainsi quand l’objectif tourne.

Le constructeur ajoute une approche multicapteur. Les lunettes refusent de filmer si la LED est masquée, endommagée ou trafiquée. Un détecteur de port bloque aussi tout enregistrement quand elles ne sont pas sur le nez. Les poser discrètement sur une étagère pour filmer une pièce à l’insu de tous n’est donc pas possible.

Dernier recours, cette fois pour l’entourage : une option permet à une personne proche de dire « Stop filming » pour interrompre l’enregistrement. Il s’agit d’un réglage que le porteur doit activer, pas d’un comportement par défaut. HTC n’a d’ailleurs communiqué la commande qu’en anglais, sans préciser si elle existe en français.

Vos données ne serviront pas d’entraînement

Côté logiciel, HTC prend un engagement clair : VIVE AI n’utilise aucune donnée des utilisateurs pour entraîner ses modèles. L’assistant s’appuie sur des modèles d’entreprise d’OpenAI et de Google Gemini, que le porteur choisit selon la tâche. Les requêtes envoyées à ces services tiers sont anonymisées. Selon la marque, il devient ainsi plus difficile pour ces IA de dresser un profil précis de l’utilisateur.

Les photos et vidéos restent sur les lunettes, chiffrées et stockées en local. C’est le porteur qui décide de les importer manuellement dans l’application VIVE Connect ou dans son service photo en ligne. Ces données sont aussi verrouillées sur le compte d’origine. Associer les lunettes à un autre smartphone ne permet donc pas d’y accéder.

Pour appuyer ces promesses, HTC met en avant deux certifications internationales, ISO 27001 pour la sécurité de l’information et ISO 27701 pour la protection des données personnelles. La marque rappelle enfin que la vie privée fait partie de son « ADN ». Un argument qu’elle pousse jusque dans le design : les coloris phares sont transparents, pour laisser voir l’électronique intégrée.

Meta, le contre-exemple tout trouvé

Le contraste tombe à pic, puisque Meta vient de renouveler sa gamme. Présentées lors de la Connect 2026, les Ray-Ban Meta Gen 3 sont disponibles en France à partir de 449 €. Les VIVE Eagle sont affichées à 469 €, soit 20 € de plus. Les deux paires partagent une caméra de 12 mégapixels qui filme en 3K.

Côté données, Meta suit une logique inverse de celle de HTC. Selon sa politique de confidentialité, les transcriptions des commandes vocales sont conservées par défaut, jusqu’à un an. Elles servent à améliorer ses produits, grâce à l’apprentissage automatique et à des relecteurs humains. Le porteur peut désactiver ce stockage dans les réglages, mais c’est à lui d’y penser. Au printemps 2025, Meta avait même fait polémique en supprimant cette option pour les enregistrements audio. Sa politique actuelle permet à nouveau de le désactiver.

Sur le matériel, en revanche, l’écart se resserre. Cet été, Meta a déployé deux mises à jour qui coupent la caméra si la LED est masquée ou trafiquée. La coupure fonctionne désormais même en cours d’enregistrement. La LED anti-contournement n’est donc plus une exclusivité. HTC se distingue surtout par son détecteur de port et sa commande « Stop filming », dont Meta ne fait pas état.

Le bémol : des promesses encore à vérifier

Toutes ces garanties restent, pour l’instant, déclaratives. Les certifications ISO 27001 et ISO 27701 attestent de processus de gestion des données, pas du comportement de chaque paire au quotidien. HTC ne cite d’ailleurs aucun audit indépendant du matériel. La marque reste aussi plus confidentielle que Meta sur ce marché, avec une vente limitée à son site et à quelques revendeurs.

L’intelligence artificielle soulève une autre question, celle de l’abonnement. Chaque paire inclut 24 mois de VIVE AI Plus, que HTC facture ensuite 2,99 dollars par mois sur son site américain. Aucun tarif en euros n’est annoncé à ce jour. Surtout, cette formule limite la traduction à 12 langues et à 100 crédits par mois. La traduction dans plus de 90 langues mise en avant relève de l’offre VIVE AI Pro, à 6,99 dollars par mois.

Enfin, l’autonomie annoncée de 4 à 6 heures en usage actif reste modeste. Meta revendique jusqu’à 9 heures pour ses Gen 3, même si les deux marques ne mesurent pas forcément de la même façon. HTC propose une batterie d’appoint, le VIVE Power Boost, vendue 49 €. Le reste de la fiche technique, verres ZEISS en tête, est détaillé dans cet article consacré au lancement des VIVE Eagle.

Conclusion

Face au poids lourd Meta, les VIVE Eagle ne cherchent pas à gagner sur la fiche technique. HTC mise sur une promesse simple : ce que vos lunettes voient et entendent vous appartient. Sur le papier, ses garde-fous vont plus loin que ceux de son concurrent, du détecteur de port au verrouillage du compte.

Reste un prix plus élevé de 20 €, et un abonnement dont dépend une partie des fonctions phares. Les livraisons européennes étaient programmées à partir du 21 septembre. Les premiers retours d’utilisateurs diront bientôt si cette promesse de vie privée tient ses engagements au quotidien.