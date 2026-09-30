Eufy Omni E35 : le robot aspirateur-laveur d’Anker passe à 35 000 Pa

Sur le marché des robots aspirateurs, la course à la puissance ne faiblit pas. Avec l’eufy Omni E35, présenté à l’IFA 2026 de Berlin, Anker frappe fort sur ce terrain. Le robot annonce 35 000 pascals d’aspiration et un système de lavage qui travaille toujours à l’eau propre. Il sera disponible fin septembre au prix de 999 euros.

Un cyclone pour ne pas perdre son souffle

L’Omni E35 succède à l’Omni E28, qui plafonnait à 20 000 Pa. Pour atteindre ses 35 000 Pa, il s’appuie sur la technologie AeroTurbo Multi-Cyclone. Le système sépare la poussière de l’air par effet cyclonique avant qu’elle n’atteigne le filtre.

Selon Anker, les filtres s’encrassent ainsi moins vite, et la puissance d’aspiration reste élevée dans la durée. C’est un point souvent négligé : un robot très puissant au premier jour peut perdre de sa vigueur quand son filtre sature.

Un rouleau qui ne lave jamais à l’eau sale

Pour le lavage, l’E35 mise sur le système HydroJet. À la place des classiques disques rotatifs, il utilise une serpillière à rouleau qui tourne en continu. Elle est alimentée en eau propre pendant tout le nettoyage, tandis que la saleté accumulée est retirée au fur et à mesure.

La station prend ensuite le relais. Selon Anker, elle lave le rouleau à l’eau chaude et le sèche à l’air chaud, pour limiter les mauvaises odeurs. Elle vide aussi le bac à poussière et remplit le réservoir d’eau du robot.

Des coins, des câbles et des seuils

L’E35 franchit les obstacles et les seuils de porte jusqu’à 30 millimètres de hauteur, de quoi passer d’une pièce à l’autre sans rester bloqué. Pour éviter chaussettes et câbles, il s’appuie sur une caméra et des lasers. Son système de reconnaissance identifierait plus de 280 types d’objets.

Côté bordures, un bras mécanique déploie la brosse latérale et le rouleau vers les plinthes et les coins. Des brosses anti-enroulement limitent aussi l’accumulation de cheveux et de poils.

Un chiffre à relativiser

Les 35 000 Pa restent une valeur maximale mesurée par le fabricant. Sur le terrain, l’efficacité dépend aussi de la brosse, du type de sol et de la navigation. Ce chiffre ne suffit donc pas, seul, à départager deux robots.

À 999 euros, l’eufy Omni E35 se place dans le haut du marché, face aux modèles phares de Roborock ou Dreame. Il sera vendu fin septembre chez Anker, sur Amazon et dans le commerce. Pour le reste des annonces de la marque à Berlin, retrouvez notre récapitulatif d’Anker à l’IFA 2026.