Apple déploie un correctif d’urgence pour l’iPhone 18 Pro !

Apple réagit rapidement face aux premiers dysfonctionnements observés sur ses smartphones haut de gamme, notamment l’iPhone 18 Pro. En effet, la firme de Cupertino a déployé une version corrective dénommée « iOS 27.0.1 » le lundi 28 septembre 2026. Apparemment, cette mise à jour logicielle corrige plusieurs anomalies gênantes apparues dès le lancement de la gamme.

Fin des redémarrages intempestifs liés à Face ID

Certains utilisateurs de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max subissaient des redémarrages intempestifs. Plus précisément, le nouveau capteur dédié à Face ID provoquait en effet ces extinctions soudaines de l’appareil.

Avec la mise à jour iOS 27.0.1, le constructeur élimine complètement ce dysfonctionnement matériel. De plus, il garantit enfin une stabilité optimale du système. Pour mieux comprendre l’architecture matérielle de ces appareils, n’hésitez pas à consulter la fiche sur l’étiquette énergétique européenne et les secrets cachés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.

Un correctif dédié au module photo et à l’interface tactile de l’iPhone 18 Pro

L’appareil photo de l’iPhone 18 Pro présentait également un problème spécifique lors des prises de vue. Dans les faits, un bug affectait précisément le rendu à une ouverture de f/1,48 combinée à un zoom optique x2. Heureusement, la mise à jour rectifie ce souci de traitement d’image pour assurer des clichés parfaits.

En parallèle, Apple corrige un conflit d’interface touchant une sélection plus large d’iPhone. L’ouverture simultanée du centre de contrôle et du panneau de notifications pouvait bloquer temporairement l’écran tactile. Néanmoins, l’installation du nouveau système résout immédiatement cette perte de réactivité.

Que faut-il savoir sur cette mise à jour iOS 27.0.1 ?

Le fichier d’installation pèse un peu plus de 1 Go. La mise à jour est accessible dès maintenant au téléchargement sur l’ensemble des appareils compatibles. Vous pouvez lancer la procédure directement depuis les réglages système de votre iPhone dans la rubrique dédiée aux mises à jour software.