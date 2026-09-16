Étiquette énergétique européenne : les secrets cachés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max

La réglementation européenne impose un étiquetage strict pour les smartphones. D’ailleurs, Apple soumet désormais ses appareils à des tests standardisés avant leur commercialisation. Néanmoins, la base de données officielle EPREL met en lumière des données techniques qu’Apple ne mentionne pas lors de ses événements.

La capacité exacte des batteries et les gains d’autonomie des iPhone 18 Pro et Pro Max

L’étiquette énergétique européenne révèle enfin la capacité brute des batteries. Apparemment, l’iPhone 18 Pro intègre un composant de 4 056 mAh, contre 3 988 mAh pour l’iPhone 17 Pro. L’iPhone 18 Pro Max affiche quant à lui une capacité impressionnante de 5 391 mAh. Cette hausse de 12% sur le grand modèle explique une augmentation du poids sur la balance.

Le protocole européen évalue l’endurance globale à 52 heures pour la version Pro et 62 heures pour la déclinaison Pro Max. Le gain d’autonomie du modèle compact provient principalement de l’efficience de la puce A20 Pro gravée en 2 nm et non d’une batterie plus volumineuse. Pour découvrir plus de détails sur les nouveautés, consultez notre analyse de la fiche technique, des prix et secrets des iPhone 18 Pro et Pro Max.

Concernant la durabilité, Apple garantit 1 000 cycles de charge avant d’atteindre le seuil de 80% de capacité initiale. Ce chiffre reste identique à la génération précédente.

Résistance physique et réparabilité : une note plombée par un choix stratégique ?

Les nouveaux modèles obtiennent une classe B pour la résistance aux chutes. Le constructeur déclare un minimum de 180 chutes sans défaillance majeure. De même, la vitre d’écran affiche un niveau 5 sur l’échelle de dureté de Mohs. Quant à la certification d’étanchéité IP68, elle valide une résistance jusqu’à six mètres de profondeur.

L’indice de réparabilité global pointe à 3,14 sur 5, ce qui correspond à la classe C. Apple obtient des excellents résultats sur la fourniture des documentations techniques et l’accès aux pièces détachées.

La note finale chute brutalement en raison de la durée minimale garantie pour les mises à jour logicielles. Apple s’engage officiellement sur le minimum légal de 5 ans. L’étiquette pénalise cet engagement contractuel prudent. Dans la pratique, l’entreprise prend en charge ses anciens terminaux bien plus longtemps.