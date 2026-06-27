Révolution solaire : Profitez enfin d’une autonomie énergétique sécurisée

Anker SOLIX frappe fort sur le marché de l’autoconsommation avec un nouveau produit qui compte bien révolutionner l’énergie solaire à la maison. La marque, indétrônable sur le secteur du stockage solaire plug-and-play pour balcon, vient de dévoiler la Solarbank 4 E5000 Pro, un système ultra-puissant, modulable et bardé de technologies taillées pour l’avenir.

La Solarbank 4 Pro : la nouvelle star du stockage solaire plug-and-play

Ici, Anker SOLIX met les petits plats dans les grands. Sa Solarbank 4 E5000 Pro affiche 5 000 W de puissance d’entrée solaire et une capacité de stockage de 5 000 Wh. Pour atteindre ce niveau, la batterie embarque quatre trackers MPPT, permettant de connecter jusqu’à douze panneaux solaires, soit bien plus que la plupart de ses concurrentes.

Mais ce n’est qu’un début. Grâce à la conception modulaire, vous pouvez faire grimper la capacité totale jusqu’à 30 kWh en ajoutant des batteries d’extension. L’installation reste simple : branchez directement sur une prise standard (Schuko 800 W) et le système se cale sur les besoins de votre foyer. Envie d’aller plus loin ? Passez sur le mode PluginPower™ 2.0 pour injecter jusqu’à 2 500 W sur le réseau, moyennant un circuit dédié et l’intervention d’un électricien.

Pour la sécurité, Anker SOLIX propose aussi son Smart Meter Gen 2, garantissant une protection en temps réel et limitant les surcharges. Performance et sécurité vont donc de pair.

Performance, robustesse et technologies embarquées

Côté endurance, la Solarbank 4 Pro promet 10 000 cycles de charge grâce à des cellules LFP de pointe et la technologie InfiniPower™. Sa durée de vie atteint environ 15 ans ! Étanche (IP66), résistante à la corrosion (C5), elle brave sans broncher les intempéries et fonctionne dans une large plage de températures.

L’innovation est partout : un mode secours fournit une alimentation sans interruption (UPS) en cas de coupure, basculant en moins de 10 ms pour ne rien perdre. La gestion de l’énergie se veut intelligente grâce à Anker PowerOS et l’assistant vocal IA Anka, capables d’optimiser les recharges selon la météo ou les prix de l’électricité. Cerise sur le gâteau, l’écosystème est compatible avec Home Assistant grâce à une API ouverte.

La Solarbank 4 E5000 Pro sera proposée en préinscription à partir du 12 mai 2026, au tarif de 2 399 €. Pour booster sa capacité, comptez 1 699 € par batterie d’extension. En prime, une offre de lancement prévoit une réduction de 25 % jusqu’au 11 juin 2026 et l’ajout gratuit d’un Smart Meter Anker SOLIX Gen 2.

Avec cette nouvelle solution, Anker SOLIX pourrait bien imposer un nouveau standard du stockage solaire domestique. Convaincu par les atouts de la Solarbank 4 Pro ? Intrigué par les promesses de l’IA appliquée à l’énergie ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ou partagez cet article autour de vous ! Votre foyer bientôt 100 % solaire ?