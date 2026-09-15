La start-up française Omny vient de lancer ce qu’elle présente comme la première application immobilière européenne intégrée à ChatGPT. L’ensemble d’une recherche de logement, de la description du projet jusqu’à la prise de rendez-vous pour une visite, se déroule désormais dans une simple conversation. Plus besoin de jongler entre plusieurs sites d’annonces ni de cocher des dizaines de filtres. Il suffit de décrire son projet avec ses propres mots, par exemple « je cherche un trois-pièces lumineux avec un extérieur, à moins de 30 minutes de Paris et avec un budget de 450 000 euros ».

Une conversation qui remplace les filtres

Concrètement, l’utilisateur formule sa recherche en langage naturel, comme il le ferait auprès d’un agent. L’IA l’aide ensuite à préciser ses priorités au fil de l’échange, sélectionne les annonces les plus pertinentes parmi le catalogue, puis permet de demander directement l’organisation d’une visite, sans jamais quitter ChatGPT. Le service va jusqu’à analyser les photos de chaque annonce pour identifier certains éléments visuels et mieux répondre à une demande précise.

Nous ne référençons pas des mots. Nous ouvrons une infrastructure à ChatGPT. Franck Le Tendre, cofondateur et directeur général d’Omny

Crédit : Omny

Près d’un million d’annonces derrière le chatbot

Ce service est gratuit pour les particuliers. De plus, il s’appuie sur près d’un million d’annonces professionnelles couvrant l’ensemble du marché, aussi bien dans le neuf que dans l’ancien, à l’achat comme à la location, synchronisées chaque semaine. Par ailleurs, ces annonces sont enrichies par plus de 50 sources de données externes (transports, écoles, commerces de proximité), afin de resituer chaque bien dans son environnement plutôt que de livrer une simple fiche technique.

Côté modèle économique, Omny ne facture rien au particulier. Ce sont les professionnels de l’immobilier qui paient l’entreprise lorsqu’ils souhaitent récupérer les coordonnées d’un utilisateur déjà qualifié par la conversation avec l’IA.

Ce qu’il faut retenir

Omny revendique déjà plus de 350 000 utilisateurs depuis le lancement de sa plateforme en février 2026, ainsi que plus d’un million de conversations enregistrées. Désormais, avec cette application dédiée dans ChatGPT, l’entreprise mise sur une manière plus simple et plus personnalisée de chercher son futur logement, sans avoir à multiplier les onglets ni les comptes sur différents portails.