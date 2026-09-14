BYD, partenaire officiel du Festival du Film Francophone d’Angoulême 2026

BYD fait une nouvelle incursion dans le monde des événements culturels français. Le constructeur automobile chinois figure désormais parmi les partenaires officiels de la 19ᵉ édition du Festival du Film Francophone d’Angoulême, qui s’est tenue du 24 au 29 août 2026. Une présence à noter, dans un festival qui compte déjà des marques comme LVMH ou SNCF parmi ses soutiens.

Un festival qui monte en gamme côté partenaires

Fondé en 2008 par Marie-France Brière et Dominique Besnehard, le Festival du Film Francophone d’Angoulême s’est imposé au fil des ans comme un rendez-vous incontournable du cinéma en langue française. Cette édition 2026, présidée par Franck Dubosc, a rendu hommage au cinéma cambodgien et à la comédienne Nathalie Baye.

Sur la page officielle du festival, BYD apparaît dans la section « Partenaires Officiels », aux côtés de marques comme LVMH, SNCF, Carrefour, Mauboussin ou encore Derichebourg. Une liste qui distingue plusieurs paliers de partenariat, du sponsor média (RTL, TV5Monde) au partenaire premium (Crédit Agricole, France.TV), et où le constructeur chinois rejoint désormais le troisième échelon.

Ce que l’on ignore encore du partenariat

Ni BYD France ni l’organisation du festival n’ont communiqué publiquement sur la nature concrète de cet accord. Ainsi, rien n’indique, à ce stade, s’il s’agit d’une flotte de véhicules mise à disposition des invités, d’une présence physique sur le site du festival ou d’un simple partenariat de visibilité limité au logo. Par ailleurs, la durée de l’engagement n’est pas non plus précisée.

Ce type de partenariat s’inscrit toutefois dans une stratégie plus large du constructeur chinois, déjà engagé dans le sport (Paris Saint-Germain, championnat FFSA des circuits) pour installer sa marque auprès du grand public français.

Crédit : BYD (visuel officiel, médiathèque de la marque)

En bref

BYD ajoute ainsi une nouvelle ligne à son carnet de partenariats français, cette fois du côté du cinéma francophone. Ce rapprochement permet au constructeur de renforcer sa visibilité auprès d’un public différent, tout en associant son image à un événement culturel majeur en France. Toutefois, les contours précis de cette collaboration restent encore à définir publiquement.

Reste donc à voir si ce partenariat se traduira, dans les prochaines éditions du festival, par une présence plus visible du constructeur, avec notamment des véhicules sur place ou une communication dédiée. À terme, une implication plus importante pourrait permettre à BYD de donner davantage de visibilité à sa gamme et de renforcer son ancrage sur le marché français.