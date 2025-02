Sequesto brille avec un partenariat stratégique novateur

SEQUESTO, leader des plateformes automatisées de réponse aux RFP, annonce une avancée majeure. Grâce à un partenariat stratégique avec RevSparkAI, la société belge accélère son implantation aux États-Unis. Cette collaboration promet de transformer les processus métiers grâce à l’intelligence artificielle (IA).

Sequesto et RevSparkAI : une alliance stratégique

RevSparkAI est reconnu pour son expertise dans l’exploitation des données. L’association avec SEQUESTO marque une étape cruciale pour les deux acteurs. Ensemble, ils visent à propulser la gestion des réponses aux RFP à un niveau inédit d’efficacité. Patrick Dalvinck, co-fondateur de SEQUESTO, affirme que ce partenariat unit deux équipes d’excellence, prêtes à offrir des solutions transformatrices aux entreprises.

La technologie AI-first de Sequesto

SEQUESTO a développé une plateforme AI-first qui rend le processus de réponse aux RFP fluide et performant. En intégrant l’IA avancée avec une approche centrée sur l’humain, SEQUESTO convertit ce processus fastidieux en une expérience enrichissante. Ce système optimisé aide les entreprises à mieux allouer leurs ressources et à réduire leurs coûts opérationnels.

Avantages du partenariat pour les entreprises

Ce partenariat présente de nombreux avantages pour les entreprises. SEQUESTO propose une solution flexible et personnalisable, adaptée à chaque secteur. Grâce à des algorithmes puissants, les entreprises bénéficient d’une analyse rapide et précise. Ainsi, elles améliorent la qualité de leurs propositions commerciales et acquièrent un avantage concurrentiel significatif.

Avec ce partenariat stratégique, SEQUESTO et RevSparkAI fixent de nouveaux standards d’innovation et d’efficacité. Ensemble, ils fournissent aux entreprises des outils essentiels pour naviguer dans un marché compétitif et dynamique. L’expansion aux États-Unis représente une opportunité majeure pour renforcer leur présence mondiale. Grâce à cette collaboration, les entreprises bénéficient d’une technologie de pointe qui stimule leur croissance et optimise leurs performances.

