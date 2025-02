Test – EarFun Air Pro 4 : des écouteurs sans fil polyvalents ?

EarFun est un fabricant chinois d’équipements audio relativement récent, proposant des casques, des écouteurs, des enceintes portables et bien plus encore. EarFun s’est taillé une place de choix en proposant des produits de qualité à des prix compétitifs. Avec les écouteurs sans fil Air Pro 4, à 79,99 euros, la marque franchit une nouvelle étape en promettant des fonctionnalités avancées telles que la réduction de bruit adaptative, le son haute résolution et une autonomie impressionnante. Mais sont-ils à la hauteur de ces promesses ?

Design et ergonomie

Dès le déballage, les écouteurs sans fil EarFun Air Pro 4 affichent un design sobre et élégant, rappelant certains modèles haut de gamme.

Dans un premier temps, nous découvrons la notice en anglais ainsi que le boitier de charge et les rangement des écouteurs.

Les EarFun Air Pro 4 arborent un design intra-auriculaire assez élégant et plutôt discret . De plus, les écouteurs sans fil sont légers et confortables, même lors d’une utilisation prolongée. Nous disposons de plusieurs embouts en silicone interchangeables permettant un ajustement optimal et assurent une bonne isolation passive. Aussi, ces différentes tailles permettent de s’adapter à toutes les morphologies d’oreilles.

Le boîtier des écouteurs sans fil EarFun Air Pro 4 adopte une forme rectangulaire arrondie, à la fois compacte et élégante. Ainsi, il tient facilement dans une poche ou un sac, ce qui le rend pratique à transporter. Sa finition mate et lisse est agréable au toucher. Toutefois, le boitier peut facilement glisser des mains et par conséquent tomber.

Caractéristiques

Réduction de bruit adaptative QuietSmart 3.0 : Cette fonctionnalité bloque efficacement les bruits ambiants jusqu’à 50 dB. Les écouteurs sans fil s’adaptent à l’environnement. L’atténuation du bruit est convaincante, bien qu’un cran en dessous des modèles haut de gamme. En effet, lors d’une écoute à faible niveau sonore, l’environnement peut se faire entendre.

Le mode transparence, quant à lui, est pratique pour rester conscient de son environnement sans enlever les écouteurs.

Sa haute résolution : La prise en charge des codecs LDAC et aptX Adaptive permet une qualité audio supérieure, avec des détails riches et une clarté précise.

Bluetooth 5.4 : La connexion est stable et rapide avec les appareils avec une faible latence. De plus, le mode gaming réduit encore plus le délai entre l’image et le son. Aussi, la connexion multipoint permet de basculer facilement entre deux appareils (ex. smartphone et PC).

Étanchéité IPX5 : Les écouteurs sans fil résistent à la transpiration et aux éclaboussures, un atout pour le sport et une utilisation quotidienne.

Appels mains libres : les Earfun 4 Pro disposent de 6 microphones avec réduction de bruit qui peut être un peu trop agressive et étouffer la voix.

Contrôle tactile: Il est possible de contrôler les écouteurs de manière tactile. Toutefois, ils peuvent être un peu sensibles et entraîner des manipulations involontaires.

Autonomie et recharge

Avec une seule charge, les EarFun Air Pro 4 offrent jusqu’à 11 heures d’autonomie. Elle peut prolonger la lecture jusqu’à 52 heures avec l’étui de charge USB-C. Une charge rapide de 10 minutes peut augmenter jusqu’à 2 heures de lecture. A savoir que sans l’ANC, l’autonomie d’écoute peut être également prolongée.

L’étui de chargement fourni avec les EarFun Air Pro 4 fait office de batterie externe et permet de recharger les écouteurs à plusieurs reprises.

Différents types de charge:

EarFun propose plusieurs types de charge pour les écouteurs sans fil. En effet, vous pouvez recharger l’étui via le câble USB-C fourni, ou opter pour la charge sans fil. Il suffit de poser l’étui sur un chargeur compatible Qi pour faire le plein d’énergie.

Gestion de la batterie : des voyants LED intuitifs :

Pour connaître le niveau de batterie des écouteurs et de l’étui, des voyants LED sont présents sur l’étui et indiquent en un coup d’œil l’état de la batterie.

Qualité audio

Ces écouteurs sans fil sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 10 mm qui offrent un son riche et équilibré. Les basses sont profondes et percutantes sans être trop envahissantes. Aussi, les médiums sont clairs et les aigus sont précis. La prise en charge des codecs audio haute résolution aptX et LDAC garantit une expérience d’écoute immersive et détaillée.

Toutefois, avec les paramètres par défaut, si le son est élevé, il peut y avoir une saturation des basses et un légère distorsion. Il faut donc gérer les égaliseurs grâce à l’application.

Il existe 3 modes d’écoute qui se gèrent soit par l’application soit de manière tactile sur les écouteurs:

Le mode normal qui permet une écoute classique.

Le mode transparent permet d’entendre l’environnement tout en gardant les écouteurEs;

La réduction de bruit active des EarFun Air Pro 4 est très efficace et permet de s’immergerdans sa musique, sans être dérangé par les bruits extérieurs. Mais si le son est assez bas, le bruit environnant se fait légèrement entendre. Aussi, l’ANC n’égalise pas celle des écouteurs haut de gamme

L’application Earfun Audio

Tout d’abord, pour télécharger l’application Earfun Audio, il suffit de télécharger le QR code se trouvant sur le mode d’emploi. L’application se trouve sur Google Play ou sur App Store.

L’application est assez intuitive et grâce à celle-ci, les écouteurs sans fil peuvent être paramètrés de manière optimale.

Lorsque nous cliquons sur les écouteurs, nosu accédons directement aux paramètres.

En premier lieu, le niveau de batterie de chaque écouteur apparaît individuellement ainsi que le niveau de batterie du boitier.

Réglage de la réduction de bruit (ANC) Activez/désactivez la réduction de bruit active et choisissez entre plusieurs modes :

ANC activé (réduction maximale du bruit ambiant)

(réduction maximale du bruit ambiant) Mode transparence (pour entendre votre environnement)

(pour entendre votre environnement) ANC désactivé

Mode jeu: Il permet d’éviter la latence pour une synchronisation parfaite audio/vidéo lors du gaming ou du visionnage de vidéos.

Égaliseur personnalisable: Nous pouvons ajuster le son selon nos préférences avec des préréglages ou un égaliseur manuel.

Contrôle tactile personnalisé : Il est possible de modifier les commandes tactiles des écouteurs pour gérer la lecture, le volume, les appels et l’ANC.

Conclusion

En somme, les Earfun 4 Pro sont un très bon choix pour ceux qui recherchent des écouteurs sans fil abordables (79,99 euros) avec une bonne qualité sonore, une suppression du bruit active plutôt satisfaisante et une longue durée de vie de la batterie. Ils sont également confortables à porter et faciles à utiliser.

