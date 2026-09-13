Samsung dévoile sa gamme Odyssey 2027, des écrans gaming jusqu’à 1100 Hz à la Gamescom 2026

Gamescom, c’est un peu la messe annuelle du gaming, et Samsung ne rate jamais l’occasion d’y dévoiler ses futurs écrans. Cette année, à Cologne, la marque coréenne a levé le voile sur sa nouvelle gamme Odyssey, pensée pour les joueurs qui veulent de la vitesse avant tout. Quatre moniteurs composent cette annonce, entre écrans OLED premium et modèle taillé pour la compétition. De quoi donner un aperçu de ce qui attend les gamers d’ici la fin de l’année et au-delà.

Le G9, la pièce maîtresse de la gamme

L’Odyssey OLED G9 reste le porte-étendard de la collection. Cette année, il passe en 49 pouces avec une définition Dual QHD, sur une dalle QD-OLED de 5e génération baptisée « Penta Tandem » par Samsung. La marque revendique une structure à cinq couches jusqu’à 1,3 fois plus efficace, et une durée de vie deux fois supérieure à la génération précédente.

Côté performances, le G9 grimpe à 360 Hz en Dual QHD, et jusqu’à 720 Hz en basculant sur un mode Dual HD. Le temps de réponse annoncé descend à 0,03 ms. Sur le papier, c’est un écran pensé pour englober tout le champ de vision sans sacrifier la fluidité, plutôt qu’un simple argument marketing de plus.

G8 et G7, deux formats d’OLED plus classiques

À côté du G9, l’Odyssey OLED G8 joue la carte du format plus conventionnel avec ses 32 pouces en UHD. Il reprend la même dalle QD-OLED « Penta Tandem », et monte à 360 Hz en UHD, jusqu’à 520 Hz en QHD et 680 Hz en FHD grâce au Dual Mode. Samsung y ajoute son traitement Glare Free, censé réduire la brillance de 54 %, ainsi qu’une connectique complète : DisplayPort 2.1 UHBR20, USB-C avec 98 W de charge, et un hub USB compatible KVM.

L’Odyssey OLED G7, lui, mise sur l’immersion avec un écran incurvé 1000R de 42 pouces en 4K, du jamais-vu selon la marque sur ce format 16:9. Sa fréquence plafonne à 165 Hz, nettement en retrait face au G9 et au G8. Un choix cohérent : le G7 vise davantage les jeux narratifs et le multimédia que la compétition pure, là où ses cousins chassent les frames à tout prix.

Le G6, le pari de la vitesse pure

Dernier de la liste, l’Odyssey G6 change complètement de registre. Exit l’OLED, place à une dalle Fast IPS de 27 pouces, taillée pour un seul objectif, la fréquence de rafraîchissement. Samsung annonce jusqu’à 1100 Hz en HD, et 600 Hz en QHD grâce à un Dual Mode, avec un temps de réponse de 1 ms.

Ce chiffre en fait, selon la marque, l’écran gaming le plus rapide jamais proposé par Samsung. Une cible claire : les joueurs de FPS compétitifs, pour qui chaque milliseconde compte davantage que la richesse des couleurs. Contrairement aux trois OLED annoncés en même temps, le G6 a déjà une date de disponibilité fixée : le second semestre 2026, sans plus de précision pour l’instant.

Ce qu’on sait, ce qu’il reste à découvrir

La nouvelle gamme Odyssey 2027, de gauche à droite : G6, G7, G8, G9 (crédit : Samsung Newsroom)

Avec cette gamme 2027, Samsung couvre large : de l’immersion ultra-panoramique du G9 à la vitesse brute du G6, en passant par les deux formats OLED plus polyvalents que sont le G8 et le G7. De quoi séduire aussi bien les compétiteurs FPS que les joueurs en quête d’un écran plus cinématographique.

Reste une inconnue de taille : le prix. Seul le G6 a une fenêtre de sortie confirmée, le second semestre 2026. Pour les trois OLED, Samsung se contente d’évoquer une disponibilité qui variera selon les marchés, sans date ni tarif précis. Difficile donc de savoir dès aujourd’hui lequel de ces écrans atterrira réellement dans le commerce, et à quel prix. Les prochaines annonces de la marque permettront d’y voir plus clair.