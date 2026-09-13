Manga – L’Apprenti de Lord Magear : le tome 3 passe enfin aux choses sérieuses avec la magie

La dark fantasy de FLIPFLOPs continue son chemin chez Mana Books. Après deux premiers volumes chargés de poser son univers et la relation entre Gar et la mystérieuse Kuon, L’Apprenti de Lord Magear revient avec un troisième tome, disponible depuis le 20 août 2026. Un volume important puisque notre jeune mercenaire va enfin pouvoir s’attaquer sérieusement à l’apprentissage de la magie. Mais évidemment, rien ne va se dérouler aussi simplement que prévu.

Gar commence enfin son apprentissage de la magie

Pour ceux qui découvriraient encore la série, L’Apprenti de Lord Magear est la nouvelle œuvre de FLIPFLOPs, le duo derrière Darwin’s Game. Publiée au Japon depuis 2024 sous le titre Lord Magear no Deshi, la série abandonne cette fois les jeux de survie contemporains pour plonger dans un univers de dark fantasy où se mélangent mercenaires, magie, créatures et affrontements particulièrement dangereux.

Au centre de cette aventure, nous retrouvons Gar. Sauvé durant son enfance par une puissante magicienne appelée Kuon, il est depuis devenu mercenaire. Les événements vont finalement le conduire à retrouver celle qui lui avait autrefois sauvé la vie et, surtout, à devenir son apprenti.

Après les événements des deux premiers tomes, les choses deviennent beaucoup plus concrètes dans ce troisième volume. Gar va enfin apprendre à utiliser la magie. Kuon commence pourtant avec un exercice qui semble particulièrement simple : éteindre une bougie. Sur le papier, rien de très impressionnant. Dans les faits, notre héros découvre rapidement que manipuler la magie demande bien davantage que de la volonté et que son apprentissage risque d’être long.

Cette partie permet surtout de développer un aspect de l’univers que la série n’avait jusque-là fait qu’effleurer. Gar possède un potentiel évident, mais FLIPFLOPs semble bien décidé à ne pas transformer son personnage principal en magicien surpuissant du jour au lendemain. Son apprentissage passe donc par les bases, les erreurs et la compréhension progressive de ses capacités.

Kuon face à une menace de plus en plus sérieuse

Mais pendant que Gar tente de progresser, Kuon doit gérer un problème beaucoup plus urgent. Kadja, le marchand d’esclaves déjà au cœur des événements précédents, n’a pas l’intention d’abandonner la partie.

Depuis sa cellule, ce dernier continue en effet de traquer Kuon et entend bien lui rappeler qui contrôle réellement la ville d’Astoll. La magicienne n’est cependant pas connue pour se laisser intimider et décide de répondre à la menace. Une confrontation qui devrait faire monter l’intensité d’un cran et montrer une nouvelle fois toute l’étendue de ses pouvoirs. Mana Books annonce d’ailleurs clairement le début d’une bataille de grande ampleur.

Ce troisième tome joue ainsi sur deux tableaux. D’un côté, nous avons Gar et son apprentissage, avec une approche plus progressive de la magie. De l’autre, la menace qui plane autour de Kuon et Kadja permet de conserver une tension permanente et de préparer des affrontements nettement plus importants.

L’univers continue également de s’étoffer autour des Magear et de leurs particularités, tandis que de nouveaux personnages et de nouvelles situations viennent enrichir le voyage. Gar aura notamment l’occasion de faire la connaissance d’une forgeronne alors que son épée a sérieusement souffert lors de ses précédents combats.

Une dark fantasy signée par les auteurs de Darwin’s Game

Avec L’Apprenti de Lord Magear, FLIPFLOPs change donc complètement de registre après Darwin’s Game, tout en conservant son goût pour les situations dangereuses et les personnages capables de cacher une puissance considérable. L’ambiance médiévale-fantastique fonctionne particulièrement bien avec cette approche, d’autant que la magie occupe progressivement une place centrale dans le récit.

La série prend également le temps de construire son monde. Plutôt que d’enchaîner immédiatement les affrontements, les auteurs développent les règles entourant la magie, les relations entre les personnages et les différentes forces qui s’opposent dans cet univers. Ce troisième tome apparaît justement comme une étape importante puisque Gar commence véritablement à devenir l’apprenti que promet le titre de la série.

La confrontation entre Kuon et Kadja devrait de son côté permettre de faire avancer l’intrigue principale. Le marchand d’esclaves dispose d’une influence considérable à Astoll et semble loin d’avoir dévoilé toutes ses cartes. Face à lui, Kuon reste probablement l’un des personnages les plus intrigants de la série, tant sa maîtrise de la magie paraît se situer à un tout autre niveau.

L’Apprenti de Lord Magear tome 3 est disponible

L’Apprenti de Lord Magear tome 3 est disponible depuis le 20 août 2026 chez Mana Books, au tarif de 7,20 euros. Le volume compte 192 pages dans un format de 115 x 175 mm.

Avec ce troisième volume, la série semble donc entrer dans une nouvelle phase. Gar commence enfin son véritable apprentissage de la magie tandis que Kuon doit affronter une menace qui devient de plus en plus pressante. Entre progression du héros, découverte de nouveaux aspects de l’univers et bataille annoncée contre Kadja, L’Apprenti de Lord Magear continue tranquillement de construire sa dark fantasy et devrait particulièrement intéresser les lecteurs ayant apprécié l’efficacité narrative de Darwin’s Game.