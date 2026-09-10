PHYSINT : PlayStation abandonne le projet de Hideo Kojima, Xbox reprend le flambeau !

Vous souvenez-vous de PHYSINT, le prochain AAA de KOJIMA Productions et PlayStation Studios dévoilé en janvier 2024 ? Eh bien, sachez que le vent a désormais tourné. Hier, le créateur de Metal Gear confirme que son nouveau jeu d’action-espionnage ne sera plus développé sous l’égide de Sony…mais de Xbox. Grand retournement de veste ou geste réfléchi ? Réponse ci-dessous.

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PlayStation se retire de PHYSINT…

Dévoilé en janvier 2024 lors d’un State of Play, Hideo Kojima annonçait alors son retour au genre de l’action-espionnage, dans PHYSINT, un projet développé en collaboration avec Sony Interactive Entertainment. Le jeu devait notamment pousser encore plus loin la frontière entre cinéma et jeu vidéo.

Malheureusement, la collaboration a finalement pris fin. Selon Hideo Kojima, Kojima Productions a reçu une notification de PlayStation Studios en juin 2026, informant le studio de mettre un terme à sa participation au projet. De son côté, PlayStation a confirmé son retrait, tout en affirmant que sa relation avec Kojima et son studio demeurait solide. Sony n’a cependant pas communiqué publiquement les raisons précises de cette décision.

An update from PlayStation Studios: After careful consideration, we have made the difficult decision to step away from collaborating with KOJIMA PRODUCTIONS on its project PHYSINT. We continue to have great admiration for Hideo Kojima's vision for the game.



Our relationship… — PlayStation (@PlayStation) September 10, 2026

…et Kojima Productions se tourne vers Xbox

L’histoire ne s’arrête toutefois pas là. Après la décision de Sony, Hideo Kojima explique que son studio a passé plusieurs mois à rechercher un nouveau partenaire capable de poursuivre l’ambitieux projet.

Et c’est finalement Xbox qui a été choisi pour reprendre le flambeau de PHYSINT. Le partenariat prolonge ainsi la collaboration déjà engagée entre Microsoft et Kojima Productions autour de OD, le projet horrifique développé avec Xbox. Xbox s’est également réjoui de cette nouvelle association, estimant que les créateurs doivent pouvoir choisir où et comment donner vie à leurs projets. Pour Kojima, cette nouvelle collaboration repose sur une vision commune de l’avenir.

As confirmed earlier through our official channels, in mid-June of this year, we unexpectedly received notice from PlayStation Studios that they would cancel the PHYSINT project. PHYSINT is an important project both to me personally and to KOJIMA PRODUCTIONS. Determined to keep… pic.twitter.com/rQqhxAnb7N — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 10, 2026

Malgré le retrait de PlayStation, PHYSINT est donc toujours en développement. Kojima Productions assure que le projet poursuivra son ambition de renouveler le genre de l’action-espionnage. Le studio indique également que cette nouvelle relation avec Xbox pourrait dépasser le simple cadre du jeu vidéo, avec des opportunités envisagées dans le cinéma et la télévision.

PHYSINT continue, mais cette fois, avec Xbox aux côtés de Hideo Kojima. Deviendra-t-il donc une exclusivité verte ? Mystère…