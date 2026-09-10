Le grand ménage d’Apple en 2026 : ces appareils qui prennent la sortie ou perdent le fil

Apple aime renouveler ses gammes avec une régularité impressionnante. D’ailleurs, la marque à la pomme pousse souvent ses clients à adopter ses dernières innovations. Cette stratégie implique toutefois un revers inévitable pour le grand public. Plusieurs produits emblématiques quittent discrètement le catalogue ou perdent l’accès aux mises à jour logicielles majeures. Retirer un appareil des étagères n’est pas toujours dramatique si le logiciel reste à jour. En revanche, l’arrêt définitif des mises à jour système signale une fin de vie préjudiciable. Pour éviter les mauvais investissements, un état des lieux s’impose sur les produits concernés cette année.

Les smartphones poussés vers la sortie

Pour commencer ce tour d’horizon, jetons un œil du côté des téléphones portables où le renouvellement s’accélère subitement.

L’iPhone 16e cède déjà sa place

Commercialisé au début de l’année 2025 comme le nouveau modèle d’entrée de gamme, l’iPhone 16e tire déjà sa révérence. Son successeur direct, l’iPhone 17e prend immédiatement le relais avec des fonctionnalités bien plus convaincantes. La marque remplace ce smartphone pour offrir un rapport qualité-prix plus attractif.

Pour un tarif équivalent, la nouvelle version intègre deux fois plus de stockage et la charge MagSafe complète. Malgré tout, l’iPhone 16e reste une excellente option uniquement si vous le trouvez à prix très réduit. Les possesseurs actuels peuvent toutefois être rassurés, car iOS continue d’assurer un suivi logiciel sur plusieurs années.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max s’effacent des stores

Chaque lancement de gamme Pro entraîne la disparition immédiate des modèles de l’année précédente dans les boutiques officielles. Les iPhone 17 Pro et Pro Max n’échappent pas à cette règle immuable. Apple préfère orienter sa clientèle vers ses toutes dernières nouveautés haut de gamme.

Ces appareils restent pourtant des monstres de puissance parfaitement compatibles avec les technologies récentes. Vous devrez simplement vous tourner vers le marché du reconditionné ou les revendeurs tiers pour les dénicher. Leurs capteurs photo exceptionnels et leur puce performante vous garantiront une tranquillité d’esprit sur le long terme.

Les accessoires et boîtiers TV qui changent d’ère

Au-delà des smartphones, le constructeur applique également cette stratégie de renouvellement à ses petits gadgets et dispositifs multimédias.

La première mouture des balises d’Apple quitte progressivement les étagères au profit d’une version révisée. La marque modernise son petit accessoire pour offrir une portée de détection nettement accrue. La puce de localisation gagne en précision pour vous faire gagner du temps au quotidien.

Le haut-parleur intégré devient plus puissant afin de retrouver vos objets dans des environnements bruyants. Les anciens AirTags demeurent parfaitement fonctionnels et partagent le même format de pile. Il reste tout à fait pertinent de conserver vos anciennes balises sans vous précipiter sur les nouvelles.

Fin de course pour l’Apple TV HD et l’Apple TV 4K de première génération

Le système d’exploitation tvOS met officiellement de côté le boîtier HD lancé en 2015 ainsi que la première version 4K sortie en 2017. Ces appareils souffrent aujourd’hui d’un processeur vieillissant face aux exigences des applications actuelles. L’absence de support pour les nouveaux formats d’image limite grandement leur intérêt.

Cette transition est l’occasion parfaite de faire le point sur vos équipements et la sécurité de vos proches à la maison. Si vous possédez encore un smartphone de la marque pour contrôler votre écosystème, pensez à consulter ce tuto pour savoir comment configurer la fiche médicale et les contacts d’urgence sur votre iPhone. Passer à un boîtier TV plus récent vous apportera une réactivité incomparable dans vos menus au quotidien.

La transition des ordinateurs portables vers les nouvelles puces

Du côté de l’informatique portable, la course à la puissance pousse inexorablement la génération précédente vers l’ombre.

Le MacBook Air M4 quitte la boutique officielle

L’arrivée des puces de nouvelle génération pousse le MacBook Air M4 vers le marché de la seconde main. Le constructeur ne commercialise plus cette version sur son magasin en ligne. Cette pratique habituelle permet de simplifier l’offre à destination du grand public.

Malgré tout, le modèle M4 conserve des performances remarquables pour la majorité des tâches bureautiques et créatives. Il constitue donc une opportunité idéale sur le marché du reconditionné pour réduire la facture. Le support de macOS reste assuré pour de nombreuses années sur cette architecture.

La gamme MacBook Pro M4 cède le terrain

Les déclinaisons professionnelles équipées de puces M4 Pro et M4 Max subissent le même sort. Apple met en avant ses nouveaux processeurs plus rapides et plus efficaces énergétiquement. Les anciens modèles Pro restent introuvables en neuf sur le site officiel.

Ces machines conservent pourtant une réserve de puissance impressionnante pour les monteurs et développeurs. Chercher une promotion sur la génération M4 s’avère très judicieux sur le plan financier. Vous obtiendrez un ordinateur haut de gamme sans subir la hausse des prix des nouveaux modèles.

Les tablettes et moniteurs en pleine mutation

Le segment des grands écrans et des tablettes tactiles subit lui aussi un rafraîchissement ciblé de son offre.

L’iPad Air M3 s’efface pour laisser la place

La gamme iPad Air continue de renouveler ses puces à un rythme très soutenu. L’iPad Air M3 s’en va pour laisser le champ libre aux versions supérieures. Les utilisateurs cherchant une tablette polyvalente n’ont pas obligatoirement besoin du dernier processeur.

Consulter des vidéos ou prendre des notes ne nécessite pas une puissance démesurée. Un modèle M3 déniché d’occasion offre une expérience parfaitement fluide pour un budget maîtrisé. C’est une excellente alternative pour profiter d’un grand écran sans se ruiner.

Le Pro Display XDR et le premier Studio Display se modernisent

Le moniteur très haut de gamme Pro Display XDR tire sa référence après plusieurs années de service. Son coût exorbitant et son taux de rafraîchissement limité laissaient la place à une mise à jour nécessaire. La marque propose désormais une solution plus moderne avec des technologies d’affichage fluides.

Le tout premier Studio Display cède lui aussi sa place à une révision technique. Ce changement apporte une connectique Thunderbolt plus récente et une caméra frontale améliorée. Les propriétaires de la première version peuvent toutefois conserver leur écran sans aucun regret.

L’abandon massif des anciennes Apple Watch et du Mac Pro

Enfin, certaines décisions d’Apple s’avèrent plus radicales et touchent directement le suivi logiciel de ses montres ainsi que ses stations de travail de pointe.

Un coup d’arrêt brutal pour plusieurs Apple Watch

La nouvelle mise à jour de watchOS écarte un grand nombre de montres connectées. Les Series 6, Series 7, Series 8 ainsi que l’Ultra de première génération ne reçoivent plus le dernier système. L’Apple Watch SE de deuxième génération perd elle aussi le suivi logiciel majeur.

Seules les montres sorties à partir de 2023 bénéficient des nouvelles fonctionnalités. Cette coupure nette après seulement quelques années d’exploitation déçoit de nombreux utilisateurs. Vos anciennes montres continueront de fonctionner mais ne recevront que des correctifs de sécurité basiques.

La fin définitive du concept Mac Pro

Le Mac Pro sous puce Apple Silicon abandonne le catalogue sans laisser de successeur direct. Ce boîtier imposant ne permettait plus de faire évoluer la carte graphique ou la mémoire vive. Cette contrainte technique a progressivement réduit l’intérêt de cet ordinateur auprès des professionnels.

La marque concentre désormais ses efforts sur le Mac Studio pour le travail intensif. Ce format compact offre une puissance équivalente pour une empreinte au sol nettement réduite. Le Mac Pro appartient désormais au passé et marque la fin d’un format historique.