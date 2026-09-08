Test – Kingston Fury Beast DDR5 : de la mémoire à revendre

Monter en RAM, ça paraît anodin. On clipse deux barrettes, on rallume, c’est fini. Sauf que le sujet est brûlant en ce moment. Les prix de la mémoire se sont envolés, et le moindre kit DDR5 coûte une petite fortune. De mon côté, j’avais un besoin précis : faire tourner des modèles d’IA plus gros, en local, sur mon PC principal. Pour ça, une seule chose compte vraiment, le volume. J’ai donc doublé la mise avec le Kingston Fury Beast DDR5 (réf. KF564C32BWEAK2-64), un kit blanc de 2×32 Go en 6400 MT/s. J’en ai pris deux, soit 128 Go au total. Reste à savoir si le jeu en valait la chandelle, surtout avec quatre barrettes.

Notre avis en bref sur le Kingston Fury Beast DDR5

Le Kingston Fury Beast DDR5 est un très bon kit mémoire. Il est beau, sobre, et son blanc rend vraiment bien dans le boîtier. L’installation ne demande aucun effort, c’est du plug and play. Surtout, il m’a permis de passer de 64 à 128 Go pour mes modèles d’IA. Le volume, c’est exactement ce que je cherchais. Un bémol toutefois : avec mes quatre barrettes, la fréquence retombe à 4400 MT/s au lieu des 6400 annoncés. C’est normal, mais il faut le savoir. Et le prix, lui, pique fort en ce moment. Je tourne autour des 1200 € pour l’ensemble. Je lui mets un solide 7,5/10.

Kingston FURY Beast Noir RGB 64Go (2x32Go) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Mémoire pour PC de Gamer Kit de 2 AMD EXPO/ Intel XMP - KF564C32BBEAK2-64 La Kingston FURY Beast DDR5 RGB offre des vitesses jusqu’à 6 800 MT/s et permet d’overclocker avec style

Les effets lumineux RGB éclatants avec le logiciel Kingston FURY CTRL et la Infrared Sync Technology brevetée, ainsi que les nouveaux designs noir et blanc du dissipateur thermique font la...

Un déballage propre et une RAM blanche du plus bel effet

Premier contact, rien de spectaculaire, et c’est très bien comme ça. On ouvre le petit blister, les deux barrettes sont là, bien calées. Le bandeau Kingston Fury saute aux yeux, avec les logos AMD EXPO et Intel XMP 3.0 en évidence. Pas de manuel épais, pas d’accessoire inutile. C’est de la RAM, on va à l’essentiel. J’aime cette sobriété, on sent que tout est pensé pour être posé et oublié.

Le blister annonce la couleur : double profil AMD EXPO et Intel XMP 3.0.

Le kit affiche clairement ses intentions dès la boîte. On lit la mention DDR5, la double certification, et la promesse des 6400 MT/s. Kingston joue la carte de la compatibilité large, aussi bien côté Intel que côté AMD. Dans mon cas, j’ai apprécié de ne pas avoir à me poser de question. On branche, on active le profil, et la carte mère fait le reste. Le déballage tient en trente secondes, montre en main.

Design : le blanc qui claque, sans en faire trop

Parlons look, parce que c’est la première chose qui frappe. Ce Fury Beast est blanc, d’un blanc mat très propre, sans fioriture. Le dissipateur reste sobre, avec juste ce qu’il faut de reliefs pour ne pas faire plat. Pas de RGB tapageur sur mon modèle, et ça me va parfaitement. Dans un boîtier clair, l’effet est vraiment réussi. Les barrettes se fondent dans le décor tout en apportant une touche premium.

Un blanc mat très propre, avec juste ce qu’il faut de reliefs.

Le dissipateur n’est pas trop haut, ce qui aide pour la compatibilité avec un gros ventirad. La finition inspire confiance, rien ne bouge, rien ne grince. On sent le produit assemblé avec soin. Franchement, pour qui soigne le montage de sa machine, ce blanc est un vrai argument. J’ai monté pas mal de composants, et je reste sensible à ce genre de détail. Une belle RAM, ça compte aussi quand on ouvre le boîtier.

Installation : du plug and play, rien de sorcier

L’installation, c’est le point le plus simple de tout ce test. On repère les bons slots, on aligne le détrompeur, on clipse. Les languettes se referment d’un coup sec, et c’est réglé. Aucun pilote à installer, aucune manipulation obscure. La RAM, c’est du plug and play par nature. Même un débutant s’en sort sans souci.

Une fois le détrompeur aligné, la barrette se clipse d’un coup sec.

Une fois les quatre barrettes en place, direction le BIOS. J’active le profil mémoire, je sauvegarde, je redémarre. Windows reconnaît les 128 Go sans broncher. Aucun plantage, aucun écran noir à répétition. Le système reste stable dès le premier boot. Sur ce plan, Kingston ne m’a donné aucune sueur froide.

Pourquoi 128 Go : l’IA en local, mon vrai terrain de jeu

Venons-en à la vraie raison de cet ajout, l’IA en local. Je fais tourner des modèles de langage directement sur ma machine, sans passer par le cloud. Et là, une règle simple s’impose, plus le modèle est gros, plus il réclame de mémoire. Avec 64 Go, je plafonnais vite. Certains modèles ne rentraient tout simplement pas. Passer à 128 Go change complètement la donne.

Quatre barrettes de 32 Go, soit 128 Go pour charger de gros modèles.

Avec ce volume, je charge des modèles bien plus lourds sans jongler en permanence. Je garde de la marge pour le système et mes autres applications. Pour ce type d’usage, le volume prime sur tout le reste. La fréquence, on va le voir, passe au second plan. Ce qui compte, c’est de tenir le modèle entier en mémoire. Et sur ce point, ces 128 Go font exactement le travail attendu.

Le compromis assumé : 4400 au lieu de 6400

Place au vrai bémol technique, et je vais être transparent. Le kit est donné pour 6400 MT/s, mais je ne les atteins pas. Avec quatre barrettes, ma configuration se cale à 4400 MT/s en stable. J’ai tenté de pousser plus haut, sans succès. Au-delà, le BIOS refuse simplement de démarrer. Pour viser les 6400, il faudrait rester sur deux barrettes d’un même kit. Mais je voulais la capacité, pas la vitesse pure.

La référence exacte du kit : KF564C32BWEAK2-64, en 1,4 V.

Cette limite n’a rien d’anormal, et voici pourquoi. En DDR5, quatre barrettes reviennent à mettre deux modules par canal. Le contrôleur mémoire encaisse mal, et il lâche le profil XMP à 6400. Sur mon banc perso, je mesure environ 41,5 Go/s de bande passante et 133 ns de latence. Attention, c’est une mesure mono-thread, volontairement basse. Un outil multi-thread comme AIDA64 afficherait plus haut. Je la donne à titre indicatif, pas comme un pic marketing. En kit solo, en 2×32 sans 4×32, on atteint bien les 6400 par contre.

Le vrai point faible : un prix devenu fou

Si je dois pointer un vrai défaut aujourd’hui, c’est le prix. Le marché de la RAM s’est complètement emballé ces derniers mois. Les tarifs ont grimpé de façon spectaculaire, parfois du simple au double. Mon ensemble de 128 Go tourne autour des 1200 € à l’heure où j’écris. C’est une somme, il faut le dire clairement. Pour de la mémoire, on atteint des niveaux rarement vus.

Ce prix n’a rien à voir avec la qualité du kit, précisons-le. C’est tout un secteur qui flambe, Kingston comme les autres. Reste que la facture pèse lourd dans un budget PC. Dès qu’on cherche du gros volume, l’addition grimpe très vite. Il faut donc un vrai besoin pour justifier la dépense. Dans mon cas, l’usage IA la justifie pleinement.

Conclusion : que vaut le Kingston Fury Beast DDR5 ?

Au final, ce Kingston Fury Beast DDR5 me laisse un très bon souvenir. Il est beau, simple à installer, et parfaitement stable en 128 Go. Pour mon usage d’IA locale, c’est un vrai bond en avant. Le volume m’a débloqué des modèles que je ne pouvais pas lancer avant. Sur ce terrain, il coche toutes les cases. Je ne regrette pas une seconde mon achat.

Reste à garder la tête froide sur deux points. La fréquence retombe à 4400 avec quatre barrettes, c’est mécanique. Et le prix actuel, autour de 1200 €, demande un vrai budget. Pour du gros volume, de l’IA locale ou de la création, il est excellent. Pour qui court après la fréquence pure, mieux vaut deux barrettes. À chacun de placer le curseur selon ses priorités.

Kingston FURY Beast Noir RGB 64Go (2x32Go) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Mémoire pour PC de Gamer Kit de 2 AMD EXPO/ Intel XMP - KF564C32BBEAK2-64 La Kingston FURY Beast DDR5 RGB offre des vitesses jusqu’à 6 800 MT/s et permet d’overclocker avec style

Les effets lumineux RGB éclatants avec le logiciel Kingston FURY CTRL et la Infrared Sync Technology brevetée, ainsi que les nouveaux designs noir et blanc du dissipateur thermique font la...