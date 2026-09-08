UGREEN MagFlow : la batterie Qi2 25W à refroidissement liquide, une première mondiale

Sur son stand de l’IFA 2026, où la marque occupe le rôle de partenaire officiel recharge du salon, UGREEN ne se contente pas d’ajouter un nouveau coloris à sa gamme MagFlow. L’accessoiriste chinois y dévoile ce qu’il présente comme une première mondiale : une batterie externe magnétique Qi2 25 W dotée d’un refroidissement liquide actif, une technologie jusqu’ici réservée aux PC de gaming, miniaturisée dans un boîtier de poche. Deux autres nouveautés viennent étoffer la même gamme, pensées pour les usages plus classiques du quotidien.

Une pompe dans la poche

Le MagFlow Pro affiche une capacité de 10 000 mAh, avec une puissance de 25 W en charge magnétique Qi2 et jusqu’à 45 W en filaire via USB-C. Cependant, ces chiffres ne racontent pas toute l’histoire : rien d’inédit sur le papier, jusqu’à ce qu’on regarde comment UGREEN gère la chaleur générée par cette vitesse de charge. Pour y parvenir, une micropompe fait circuler un liquide de refroidissement à l’intérieur du boîtier, épaulée par une feuille de dissipation en cuivre à chambre à vapeur.

Le détail le plus visible reste la Cyber Window, une fenêtre transparente intégrée au boîtier qui laisse voir le liquide circuler en temps réel, plutôt qu’un simple argument marketing caché sous la coque. Un écran intégré complète le dispositif en affichant la puissance de charge, le niveau de batterie, le nombre de cycles effectués et l’état du système de refroidissement.

UGREEN annonce des cellules ATL haute densité protégées par la technologie Dymondcell 2.0, ainsi que des performances chiffrées : un iPhone 17 Pro Max rechargé à 50 % en 40 minutes sans fil, pour une température de fonctionnement annoncée jusqu’à 10 °C sous la référence industrielle de 48 °C.

Le reste de la famille garde les pieds sur terre

Crédit : UGREEN

Le MagFlow Pro 3-in-1 prend la forme d’une station de charge capable d’alimenter simultanément un iPhone, une Apple Watch et des AirPods. Son refroidissement s’appuie ici sur un système TEC actif couplé à un ventilateur annoncé à moins de 15 dB, pour rester silencieux au bureau ou sur une table de nuit. UGREEN promet 25 W pour l’iPhone et une charge complète de l’Apple Watch Series 11 en 19 minutes.

Plus modeste, le MagFlow 2-in-1 pliable vise la simplicité : un chargeur de bureau qui se replie à 60 × 72 × 27 mm une fois fermé, pour se glisser dans un sac. Il délivre 25 W à un iPhone et 5 W à des AirPods, avec une surface en verre thermorégulée baptisée ThermalGuard pour limiter la surchauffe sans recourir à un système actif.

Les trois nouveautés sont disponibles depuis le 4 septembre 2026 en Europe, à des tarifs allant de 49,99 € pour le chargeur pliable à 139,99 € pour la station 3-en-1, la batterie MagFlow Pro se plaçant entre les deux à 119,99 €. Par ailleurs, UGREEN, partenaire officiel recharge de l’IFA 2026, exposait sa gamme sur deux halls du salon (H3.2-153 et H2.2-135). Toutefois, reste à voir si le refroidissement liquide du MagFlow Pro tiendra ses promesses sur la durée, une fois sorti de la vitrine du salon et confronté à un usage quotidien en poche.