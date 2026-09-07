Tesla Cybercab : les premières courses autonomes débutent officiellement

Tesla franchit une nouvelle étape importante dans le domaine de la conduite autonome. En effet, le constructeur automobile déploie désormais son Cybercab pour des trajets en conditions réelles. Presque deux ans après la présentation initiale de ce robotaxi sans volant ni pédales, les utilisateurs peuvent désormais effectuer des déplacements à bord de ce véhicule futuriste.

L’application Robotaxi est déjà disponible à Austin

L’entreprise américaine propose désormais la réservation du Cybercab directement depuis son application Robotaxi sur iOS et Android. Tesla ouvre ce service dans plusieurs villes clés comme Dallas, Houston, Miami, Orlando ou Tampa. Toutefois, la ville d’Austin au Texas bénéficie en exclusivité de cette option pour l’instant.

Pour garantir une expérience optimale, la sélection des véhicules dépend de la taille des groupes de passagers et de la disponibilité de la flotte. Par conséquent, les utilisateurs ne choisissent pas directement le modèle lors de la commande. Tesla met en avant une utilisation très variée, allant des trajets quotidiens aux courses de proximité. Découvrez également plus en détail la fiche technique officielle du Tesla Cybercab pour tout savoir sur ses performances.

Tesla Cybercab : une flotte d’expérimentation strictement encadrée

Au Texas, la réglementation autorise Tesla à faire circuler 314 véhicules sans chauffeur humain. Le constructeur s’appuie principalement sur des Model Y pour cette phase opérationnelle. Seuls 45 Cybercabs font partie intégrante de cette flotte. Par ailleurs, une partie de ces véhicules assure les trajets des clients, tandis que l’autre poursuit des tests techniques intensifs.

Un design intérieur pensé sans conduite humaine

Le Cybercab se distingue par une conception totalement autonome, sans aucun organe de commande pour un conducteur. Le cockpit accueille jusqu’à deux passagers sur une banquette confortable. La planche de bord intègre un grand écran tactile central qui centralise l’expérience à bord. Malgré cette configuration deux places, le coffre offre un volume généreux capable de transporter des bagages volumineux ou des trottinettes.

Une commercialisation destinée aux flottes de véhicules

Tesla reste propriétaire des Cybercabs actuellement en circulation dans les rues d’Austin. Néanmoins, l’entreprise ambitionne de vendre ces modèles à terme. En effet, Elon Musk imagine un modèle économique où des propriétaires ou des entreprises gèrent des flottes de robotaxis pour générer des revenus. Le site officiel accepte d’ores et déjà les demandes de contact pour les acheteurs professionnels souhaitant participer à l’extension du réseau Robotaxi.