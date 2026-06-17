Tesla Cybercab : les secrets de sa fiche technique officielle enfin dévoilés

Présenté sous forme de prototype en 2024, le robotaxi de Tesla franchit une étape décisive pour sa future commercialisation aux États-Unis. Le constructeur automobile vient de soumettre les documents officiels d’homologation auprès de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Ces rapports techniques révèlent les caractéristiques définitives de ce coupé électrique à deux places.

Un poids plume pour une efficacité énergétique maximale

Le Tesla Cybercab se distingue d’abord par sa légèreté surprenante. Le véhicule affiche un poids sur la balance de seulement 1 410 kilogrammes. Cette caractéristique en fait le modèle électrique le plus léger disponible sur le marché automobile américain. De plus, sa capacité de charge utile atteint 280 kilogrammes. Cet espace s’avère amplement suffisant pour transporter confortablement deux occupants accompagnés de leurs bagages.

Une motorisation équilibrée et une traction avant

Sous le capot, le constructeur intègre une motorisation d’une puissance de 163 kW, ce qui correspond à 219 chevaux. Contre toute attente, l’énergie se déploie directement vers les roues avant du véhicule. Un système de freinage régénératif performant complète cette configuration technique pour optimiser la récupération d’énergie. En revanche, la firme d’Elon Musk conserve encore le secret sur la vitesse maximale et le temps nécessaire pour abattre le 0 à 100 km/h.

Une autonomie réelle rassurante et recharge sans fil

La voiture embarque une batterie lithium-ion d’une capacité de 47,6 kWh. Lors des tests initiaux en laboratoire, le modèle a enregistré une autonomie brute théorique de 673 kilomètres en cycle mixte. Toutefois, l’organisme américain applique un coefficient correcteur de 0,7 afin de simuler l’usage réel avec la climatisation ou les variations météo. L’autonomie officielle homologuée s’établit donc à environ 471 kilomètres. Pour l’alimentation, Tesla abandonne la prise classique et mise pleinement sur un dispositif de recharge par induction.

Les défis réglementaires avant la production en masse du Tesla Cybercab

Malgré ces avancées technologiques majeures, le projet fait face à des barrières législatives strictes. Les autorités classent toujours le Cybercab au niveau 2 de la conduite autonome. Par conséquent, la présence d’un opérateur humain demeure obligatoire à bord pour encadrer son fonctionnement.

Le constructeur espère faire évoluer ce cadre juridique rapidement. Par ailleurs, la marque déploie progressivement ses technologies à l’international, alors même qu’un troisième pays européen valide la conduite autonome supervisée de Tesla.

Pour le moment, l’usine de production tourne à un rythme volontairement ralenti avant une future accélération des cadences. L’entreprise envisage même une fabrication locale au sein de son usine de Berlin pour le marché européen. Enfin, la grille tarifaire définitive reste floue, bien qu’Elon Musk visait initialement un prix d’appel situé sous la barre des 30 000 dollars.