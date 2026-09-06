IFA 2026 : le dimanche des podcasts, avec 7 émissions live et une finale de start-up

Après trois jours consacrés aux nouveautés produits, l’IFA 2026 referme le salon berlinois sur une note plus intime. Ce dimanche, les scènes de Messe Berlin cèdent la place aux podcasts : sept émissions enregistrées en public, du décryptage scientifique à la true crime, en passant par le gaming et l’intelligence artificielle. La journée se termine avec la finale du Pitch Battle d’IFA Next, où des start-up jouent leur avenir devant des investisseurs, avant que le Sommergarten ne prenne le relais jusqu’à la tombée de la nuit.

Sept micros, zéro filtre

Sur la Dream Stage, la journée s’ouvre à 14h avec Sag mal, du als Physiker, où Johannes Kückens, Michael Büker et Jens Schröder vulgarisent des expériences scientifiques autour de l’énergie. Une heure plus tard, KI-Update prend le relais pour faire le point sur les dernières avancées de l’intelligence artificielle.

La Creator Stage mise sur un registre plus geek : à 16h, Christof Windeck, journaliste du magazine allemand c’t, anime Bit-Rausch autour des processeurs et semi-conducteurs. À 17h, le collectif PietSmiet enchâîne avec un format múlant jeux vidéo, vie de famille et actualité gaming.

Le Sommergarten, enfin, assume un ton plus grand public. Liefers & Broicher, porté par l’acteur Jan Josef Liefers, ouvre le bal à 15h30 autour de questions de société. À 17h, deux podcasts se répondent en miroir : Wine Wednesday, consacré aux relations et à la vie sentimentale, et Mord auf Ex, qui revient sur des affaires criminelles réelles.

Le pitch qui peut tout changer

La compétition Pitch Battle d’IFA Next se joue sur plusieurs jours, mais tout se décide ce dimanche. À 17h, sur la Dream Stage, les finalistes disposent de quelques minutes chacun pour présenter leur projet devant un parterre d’investisseurs, dans un format où chaque détail du pitch compte.

Contrairement aux conférences produits qui rythment le reste du salon, l’exercice se joue ici en temps réel et sans filet : les fondateurs défendent leur idée face à ceux qui peuvent, ou non, décider de la financer. Une manière pour l’IFA de clore son volet start-up sur un moment concret plutôt que sur un simple bilan.

Le jardin ne ferme pas ses portes

Quand les halls d’exposition tirent le rideau, le Sommergarten prend le relais et prolonge la journée jusqu’à 21h. Le principe reste simple : un seul billet pour le jardin donne accès à l’ensemble de sa programmation, podcasts compris, et inclut même l’entrée gratuite aux halls d’exposition ce même jour pour qui voudrait encore flâner entre les stands avant la soirée.

Crédit : IFA Berlin

L’ambiance y est volontairement différente du reste du salon, pensée pour mélanger technologie, culture et divertissement plutôt que fiches techniques et lancements produits, avec un œil appuyé vers un public plus jeune. Une manière pour l’IFA de refermer son édition 2026 non pas sur un communiqué, mais sur une scène ouverte et un dernier verre entre deux podcasts.