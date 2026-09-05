Anker à l’IFA 2026 : une seule marque, un hub IA et une pluie de nouveautés

Chaque rentrée de septembre, l’IFA de Berlin redéfinit les tendances de la tech grand public pour l’année à venir. Pour l’édition 2026, Anker ne s’est pas contenté d’aligner de nouveaux gadgets sur son immense stand. La marque a profité du salon pour annoncer un tournant plus structurant : la fusion de toutes ses griffes, de eufy à soundcore, sous un seul et même nom. Un signal fort qui accompagne une avalanche de nouveautés, du hub domotique piloté par IA à la charge sans fil, en passant par l’audio et l’énergie solaire. De quoi donner le ton d’une marque qui ne veut plus être vue comme un simple fabricant de batteries externes.

Cinq marques, un seul nom

Jusqu’ici, Anker parlait par la bouche de cinq marques différentes. La recharge chez Anker, les aspirateurs et caméras chez eufy, les casques et enceintes chez soundcore, les batteries solaires chez SOLIX, l’impression textile chez eufyMake. À l’IFA 2026, le groupe tire un trait sur cette dispersion. Toutes ces gammes basculent progressivement sous une identité unique.

La marque réorganise aussi son catalogue en deux grandes familles. Anker for You regroupe tout ce qui touche à l’usage individuel : recharge, audio, vidéo, santé connectée et outils créatifs. Anker for Home rassemble la sécurité, la robotique domestique et l’énergie de la maison.

Selon Steven Yang, fondateur et PDG d’Anker Innovations, cette unification répond à une logique simple : « les marques par catégorie avaient un sens quand les catégories étaient séparées, ce n’est plus le cas. » La marque revendique vouloir donner plus de lisibilité à un catalogue devenu tentaculaire au fil des années.

MindBase veut devenir le cerveau de la maison

La plus grosse surprise de cet IFA porte un nom : MindBase. Anker en fait un hub central capable de connecter tous les appareils compatibles Matter, pas seulement ceux de la marque. Le tout piloté depuis une seule application, avec un stockage embarqué et des possibilités d’extension.

MindBase ne cherche pas à remplacer les écosystèmes existants. Selon Anker, il fonctionne aux côtés d’Apple HomeKit, d’Amazon Alexa et de Google Home, plutôt qu’en concurrence directe. Une manière d’attirer les foyers déjà équipés sans les forcer à tout reconstruire.

Autour de ce hub, Anker introduit aussi un assistant vocal maison baptisé Anka, activable par la commande « Hey Anka ». Il est annoncé compatible avec les écouteurs, enceintes, écrans intelligents, chargeurs et NAS de la marque.

L’audio d’Anker mise tout sur l’IA

Côté son, la marque dévoile sa nouvelle puce maison THUS AI, embarquée dans quatre modèles inédits sous la marque soundcore. Elle couvre tous les formats : écouteurs ouverts, casques circum-auriculaires et intra-auriculaires. Son rôle affiché : des appels plus nets et une réduction de bruit adaptative.

Cette même puce sert de socle à une incursion plus inattendue : les appareils auditifs. Anker annonce son entrée sur le marché des aides auditives en vente libre, avec un modèle RIC Hearing Aids Pro attendu d’ici la fin de l’année 2026.

La marque complète l’offre avec deux modèles d’écouteurs pensés pour le sommeil, conçus pour rester confortables toute une nuit. Un segment de niche, mais révélateur de la volonté d’Anker d’élargir son terrain de jeu au-delà de la charge.

La charge reste le terrain de jeu numéro un

Sans surprise, Anker n’a pas délaissé son cœur de métier. La marque présente la MagGo Power Bank Pro 2, une batterie externe magnétique compatible Qi2 qui recharge en 25 W sans fil, avec un système de ventilation intégré pour limiter la chauffe. À ses côtés, la MagStand Charging Station réunit un pad sans fil, un câble 60 W et un port USB-C 30 W dans une seule station 3-en-1.

Anker complète l’offre avec un Laptop Charger Pro, capable de reconnaître l’appareil branché pour ajuster automatiquement la puissance délivrée.

Côté énergie domestique, la marque dévoile le SOLIX Solarbank Multisystem. Selon Anker, il peut délivrer jusqu’à 4,8 kW en sortie AC, accepter jusqu’à 14,4 kW de panneaux solaires en entrée, et grimper jusqu’à 64,5 kWh de capacité de batterie une fois entièrement étendu.

Le SOLIX Solarbank Multisystem d’Anker, présenté à l’IFA 2026. Crédit : IFA Berlin.

Ce qu’il faut retenir

Avec cette avalanche d’annonces, Anker referme un chapitre et en ouvre un autre. La marque ne se contente plus de vendre des batteries et des câbles. Elle affiche désormais l’ambition de s’imposer comme un acteur central de la maison connectée, de l’audio jusqu’à l’énergie solaire.

Reste à voir à quel rythme ce rebranding se traduira en rayon, et combien de ces nouveautés arriveront réellement sur le marché français dans les mois qui viennent.