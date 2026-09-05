IFA 2026 : Roborock muscle sa gamme F25 avec deux nouveaux aspirateurs laveurs

À Berlin, Roborock profite de l’IFA 2026 (du 4 au 8 septembre) pour muscler sa gamme d’aspirateurs laveurs. Deux nouveaux modèles rejoignent la famille F25 : l’Ultra Steam Gen 2, qui pousse la vapeur plus loin, et le Pro Turbo Combo, qui mise tout sur la polyvalence.

Le F25 Ultra Steam Gen 2 fait grimper la vapeur

L’argument principal du F25 Ultra Steam Gen 2 tient en un mot : la chaleur. Son mode Turbo Steam délivre jusqu’à 2,5 fois plus de vapeur que la génération précédente, de quoi ramollir et décoller plus vite les taches tenaces et les résidus graisseux. Une fois préchauffé, l’appareil produit une vapeur stable à 180 degrés en seulement 30 secondes. Selon Roborock, il élimine ainsi 99,9999 % des bactéries, un joli chiffre.

Le reste du nettoyage suit la même logique d’automatisation. Une technologie intelligente adapte la puissance selon le type de sol détecté, sans réglage manuel. Le bras robotisé SensEdge s’ajuste aux mouvements de l’utilisateur pour nettoyer au plus près des murs et des plinthes, grâce à la technologie 0 mm Triple Edge Cleaning. Le design à plat lui permet aussi de se glisser sous les meubles bas. En fin de session, l’appareil se nettoie et se sèche tout seul, pour limiter les mauvaises odeurs et rester prêt à l’usage.

Le F25 Pro Turbo Combo, un seul appareil pour tout faire

Le F25 Pro Turbo Combo joue une autre carte, celle de la polyvalence. Grâce à un module moteur amovible et des têtes de brosse interchangeables, il passe d’un aspirateur laveur classique à un aspirateur balai sans fil, pensé pour les tapis, les canapés et les zones difficiles d’accès. L’idée : un seul appareil pour couvrir tous les besoins de nettoyage de la maison, sans avoir à multiplier les équipements.

Quand la saleté résiste, la technologie HyperScrub augmente le débit d’eau, l’intensité du frottement et la puissance d’aspiration, qui grimpe jusqu’à 25 000 pascals. Les roues SlideTech 2.0, dotées d’une assistance électrique renforcée, assurent une maniabilité fluide même en un seul passage. Côté entretien, la conception JawScrapers limite l’emmêlement des cheveux dans la brosse, un problème récurrent sur ce type d’appareil.

Certification ECARF : un argument santé

Roborock en profite pour annoncer une certification Allergy Friendly délivrée par l’ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) à plusieurs appareils de ses gammes Saros 20 et F25, dont le F25 Ultra Steam Gen 2. Fondée par le professeur Torsten Zuberbier de la Charité, l’un des dix meilleurs hôpitaux au monde selon Newsweek. Cette organisation certifie la capacité des produits à réduire la présence d’allergènes. Un argument de poids pour les foyers concernés par les allergies.

Prix et disponibilité

Roborock n’a pas encore communiqué de prix ni de date de disponibilité précise pour ces deux modèles. La marque indique que ces informations seront données lors du lancement commercial. En attendant, le F25 Ultra Steam Gen 2 et le F25 Pro Turbo Combo sont visibles en avant-première sur le stand IFA de Roborock jusqu’au 8 septembre.