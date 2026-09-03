EKLEER révolutionne l’IFA 2026 : innovation sur mesure et succès mondial

EKLEER s’invite sur la scène européenne de la tech ! Venue de Corée du Sud et menée par un ancien directeur général de Foxconn, la marque spécialisée dans les écrans innovants prépare son arrivée remarquée à l’IFA 2026, le plus grand salon européen de l’électronique grand public à Berlin.

Des écrans pour tous les usages et tous les marchés

EKLEER ne suit pas la tendance des produits standardisés. Depuis 2021, la marque conçoit des écrans adaptés aux besoins de chaque marché : une approche personnalisée récompensée par un CES 2025 Innovation Award. À l’IFA 2026, elle présentera deux solutions majeures sur le pavillon du Korea Institute of Design Promotion.

Le premier, le Smart Display Android, transforme simplement un smartphone en véritable poste de travail de bureau. Facile à utiliser, abordable, il s’adresse surtout aux marchés émergents où le téléphone règne en maître. Télétravail, études à distance ou télémédecine deviennent alors accessibles sans PC coûteux.

Le second, le 16 pouces QHD OLED Portable Display, vise les professionnels créatifs européens. Couleurs fidèles, noirs intenses et design industriel ultra-fin : ce moniteur portable, déjà enregistré auprès de l’Union Européenne, accompagne les photographes, graphistes et monteurs vidéo partout où l’inspiration les mène.

Des ambitions internationales accompagnées de partenaires majeurs

EKLEER ne se limite pas à la Corée. L’entreprise a déjà posé un pied à terre en Allemagne et au Royaume-Uni, alliée notamment au géant industriel FESTO. En Afrique, elle développe sa présence en s’associant avec AVA, Orange et la fintech M-KOPA, pour toucher des marchés prometteurs comme le Sénégal et le Kenya.

Malgré un contexte mondial incertain – hausse des prix des matières premières et du transport –, EKLEER reste ambitieuse. Son objectif ? Atteindre 1,8 million de dollars d’exportations annuelles d’ici 2027. Selon son CEO Matthew Chung : « Nous adaptons nos écrans aux besoins précis de chaque utilisateur, des travailleurs des marchés émergents jusqu’aux créatifs européens les plus exigeants. L’IFA 2026 est l’occasion parfaite pour valider notre technologie auprès des partenaires européens et assurer notre croissance mondiale. »

En résumé, EKLEER veut casser les codes de l’affichage : innovation au service de tous, technologies de pointe et une mission internationale. Que pensez-vous de ces nouveaux écrans ultra-adaptés ? Dites-le-nous en commentaire et partagez l’article avec votre communauté !