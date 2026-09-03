Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete : le robot qui nettoie à la vapeur 180°C

C’est la vedette du stand Dreame à l’IFA 2026. L’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete est, selon la marque, le premier aspirateur robot au monde doté d’une source centrale de vapeur à 180°C. De quoi ouvrir, sur le papier, un nouveau chapitre du nettoyage par la chaleur.

La vapeur à 180°C comme argument massue

Le principe tient en quatre temps. Une source centrale génère en quelques secondes une vapeur haute puissance, diffusée par quatre sorties. La chaleur à 180°C décolle les taches sèches, puis un lavage à l’eau chaude évacue les salissures. Dreame revendique un taux d’élimination des bactéries de 99,999 %, mesuré par le laboratoire indépendant SGS. Le tout s’appuie sur le système AquaRoll, une pression au sol de 18 N et une serpillière à rouleau qui tourne à 300 tr/min.

La double brosse HyperStream et la serpillière à rouleau, devant la station de l’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete.

Le robot mise aussi sur les bordures. Sa technologie MopExtend déploie la serpillière jusqu’à 8 cm vers l’extérieur, soit deux fois plus que sur l’Aqua10. Pour la navigation, il s’appuie sur la vision AstroVision et le système VersaLift, censés rapprocher sa perception de celle de l’œil humain. Le module OmniSight 4.0 reconnaît plus de 320 types d’objets, repère des obstacles de 10 mm et réagit en 0,1 seconde. Une future mise à jour, prévue en octobre, ajoutera même un apprentissage adaptatif pour recalculer les trajets en temps réel.

Côté aspiration, on grimpe à 40 000 Pa avec une double brosse anti-enchevêtrement HyperStream 2.0. Le robot sait aussi franchir des obstacles jusqu’à 5 cm, relever ses brosses sur les tapis et nettoyer sa propre serpillière à 100°C.

Ce qu’il faut retenir

L’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete sera proposé à 1 499 €, avec une remise de lancement de 300 € sur les deux premières semaines. Un tarif haut de gamme, cohérent avec l’arsenal technique embarqué. Reste à voir si la vapeur à 180°C change vraiment la donne à l’usage, ou si elle relève surtout de l’argument commercial.