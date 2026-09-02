Neow, le smartphone enfant qui veut simplifier le premier téléphone à la rentrée

Chaque rentrée scolaire ramène la même question dans les foyers : à quel âge et avec quel téléphone laisser un enfant entrer dans le numérique. Entre le smartphone dernier cri hérité d’un grand frère et le vieux téléphone à touches ressorti du tiroir, peu d’options intermédiaires existaient jusqu’ici. La marque française Neow propose justement une réponse pensée pour ce moment précis, avec un smartphone Android pensé pour grandir avec l’enfant plutôt que de tout ouvrir d’un coup.

Un Android qui grandit avec l’enfant, pas l’inverse

Neow est une marque française conçue à Marseille par une équipe qui travaille dans la téléphonie mobile depuis plus de vingt ans. Elle revendique une approche progressive : plutôt qu’un smartphone verrouillé ou un Android classique sans filtre, l’appareil s’adapte à l’âge et à la maturité numérique de l’enfant.

La gamme se décline en trois modèles sous Android 14 : Neow Kids à 89,90 €, Neow Safe à 129,90 € et Neow Safe+ à 149,90 €. Tous embarquent un contrôle parental natif, une gestion du temps d’écran et une géolocalisation, avec les réseaux sociaux bloqués par défaut.

Au lieu du Play Store classique, Neow installe son propre magasin d’applications, qui propose selon la marque environ 280 applications présélectionnées jugées adaptées aux jeunes utilisateurs. Le système reste réversible : l’appareil peut être entièrement déverrouillé à tout moment pour redevenir un Android standard.

Neow affirme avoir déjà commercialisé plus de 30 000 smartphones en France, et annonce une nouvelle version majeure de son logiciel entre l’été et la rentrée 2026, avec des fonctionnalités familiales enrichies.

Le smartphone Neow, pensé comme un premier smartphone enfant progressif. Crédit : Neow

Rassurant sur le papier, limité dans les faits

La rentrée reste le moment où la question du premier téléphone se pose le plus souvent, entre la nécessité de joindre l’enfant et la crainte de l’exposer trop tôt aux réseaux sociaux. Un appareil pensé dès la conception pour ce cas d’usage change la donne par rapport à un Android reconfiguré maison ou un forfait bloqué a posteriori.

Le compromis a un prix. La fiche technique reste modeste, avec un processeur Unisoc d’entrée de gamme et une définition d’écran limitée, cohérente avec le positionnement mais loin d’un smartphone classique. Le magasin d’applications maison, aussi rassurant soit-il, réduit mécaniquement le choix par rapport au Play Store.

Pour une famille qui cherche un premier appareil encadré plutôt qu’un smartphone complet, l’équation reste malgré tout parmi les plus abouties du marché français actuel.