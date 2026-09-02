Sony BRAVIA 6 : le premier OLED accessible de la gamme 2026, sans le processeur XR maison

Chaque rentrée, Sony dévoile les grandes lignes de sa gamme de téléviseurs pour l’année à venir. Pour 2026, la marque japonaise commence par l’entrée de sa gamme OLED plutôt que par le haut. Le BRAVIA 6 promet l’essentiel de la technologie OLED, mais à un prix nettement plus accessible que ses aînés.

Le BRAVIA 6 repose sur une dalle White OLED fabriquée par LG Display, déclinée en cinq tailles : 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Les prix s’échelonnent de 1199 € pour le 48 pouces à 2999 € pour le 83 pouces, avec un pic de luminosité annoncé autour de 1000 nits et le traitement colorimétrique Triluminos Pro maison.

Sony confie le traitement d’image à une puce MediaTek Pentonic 800, plutôt qu’à son propre processeur Cognitive Processor XR réservé aux modèles plus haut de gamme. Le téléviseur reste compatible Dolby Vision, avec un système audio stéréo de 20 watts en bass-reflex qui décode Dolby Atmos et DTS:X.

Côté gaming, le BRAVIA 6 embarque quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K à 120 images par seconde, avec VRR et ALLM pour les consoles récentes comme la PS5 ou la Xbox Series X. Il tourne sous Google TV, avec l’assistant Gemini intégré, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

La commercialisation en France débute en septembre 2026 pour les versions 48 à 77 pouces, et en octobre pour le modèle 83 pouces.

Ce que ça change dans la gamme Sony

Sony assume ce compromis : renoncer à son processeur XR permet de faire baisser le prix d’entrée dans l’OLED, sans toucher aux fondamentaux que sont la dalle, le HDMI 2.1 complet et Google TV. Pour beaucoup d’acheteurs, c’est justement ce qui manquait dans le catalogue de la marque jusqu’ici.

Le compromis reste réel. Sans le traitement d’image maison, le BRAVIA 6 risque de rester en retrait face aux modèles supérieurs sur la gestion des scènes sombres ou du mouvement. Le système audio de 20 watts, lui, restera probablement limité pour une dalle de 77 ou 83 pouces, malgré le décodage Dolby Atmos.

Le Sony BRAVIA 6, premier OLED accessible de la gamme 2026. Crédit : Sony

Le BRAVIA 6 se positionne ainsi comme la porte d’entrée logique vers l’OLED chez Sony, entre les téléviseurs LED classiques de la marque et les modèles BRAVIA plus haut de gamme.