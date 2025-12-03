Internet : des milliers de foyers français bientôt privés d’ADSL dès janvier 2026

L’ADSL vit ses derniers mois en France. Orange poursuit le démantèlement progressif du réseau cuivre, jugé trop coûteux et énergivore. Dès le 27 janvier 2026, plus de 763 communes verront leur connexion ADSL définitivement coupée. Pour les habitants concernés, il est urgent de migrer vers la fibre afin d’éviter une coupure totale d’Internet.

La fin programmée de l’ADSL en France

Depuis le début de l’année 2025, Orange a lancé la fermeture technique du réseau cuivre. Après une première vague qui a touché 162 communes en janvier 2025, une nouvelle étape se fera le 27 janvier 2026. Cette fois, 886 864 logements répartis dans 763 communes n’auront plus d’ADSL.

Cette transition s’inscrit dans un plan national visant à moderniser les infrastructures. L’ADSL, bien qu’historiquement essentiel, est désormais considéré comme obsolète face aux besoins actuels en télétravail, streaming et jeux en ligne. La fibre optique, plus rapide et plus stable, remplacera totalement l’ADSL d’ici 2030, date prévue pour l’extinction complète du réseau cuivre.

Orange recommande aux foyers concernés de vérifier dès maintenant si leur commune figure sur la carte officielle disponible en ligne. Il suffit d’entrer le nom de sa ville ou son code postal pour savoir si l’arrêt de l’ADSL est imminent.

En cas de coupure annoncée, il est essentiel de contacter rapidement un opérateur afin de programmer l’installation de la fibre. Un technicien se déplace alors au domicile pour poser une prise optique et assurer la continuité des services Internet, téléphone et télévision. Le gouvernement précise que 80% des locaux en France sont déjà raccordés à un réseau moderne, ce qui facilite la migration. Pour les autres, il faudra anticiper afin d’éviter toute interruption au début de l’année 2026.