Vision sereine : Samsung révolutionne le téléviseur pour votre bien-être

Samsung frappe un grand coup sur le marché des téléviseurs haut de gamme. En effet, la marque sud-coréenne annonce que ses modèles Micro RGB R95H viennent de recevoir deux nouvelles certifications. Celles-ci valident leur engagement pour la protection des yeux et le respect du rythme circadien. Focus sur cette avancée technologique, qui promet une expérience devant l’écran à la fois confortable et ultra moderne.

Deux certifications VDE pour une vision en toute sérénité

Le fameux institut allemand Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) a décerné aux téléviseurs Samsung Micro RGB R95H les labels « Safety for Eyes » et « Circadian Rhythm Display ». Ces certifications s’appuient sur l’exigence de la norme « EyeCare Circadian », récemment révisée pour plus de précision. Concrètement, elles apportent la garantie d’un visionnage prolongé sans risque pour les yeux, tout en favorisant le bien-être général des utilisateurs grâce au respect du rythme biologique naturel.

La certification Safety for Eyes évalue la quantité de lumière bleue émise par l’écran et analyse attentivement son impact à long terme sur la santé oculaire. Quant au label Circadian Rhythm Display, il se penche sur la capacité du téléviseur à imiter la lumière naturelle. En ajustant intelligemment couleur et luminosité en fonction de l’heure de la journée, il réduit par exemple le taux de lumière bleue le soir. Résultat : votre production de mélatonine reste protégée et votre sommeil préservé.

La technologie Micro RGB : la promesse d’une image optimale et saine

Au cœur de ces nouveaux téléviseurs, on retrouve l’architecture Micro RGB de Samsung. Grâce à ses LEDs microscopiques, cette technologie peut moduler la luminosité et les couleurs avec une précision bluffante. Elle s’adapte ainsi à n’importe quelle ambiance lumineuse, du petit matin au film du soir.

Cette innovation colle parfaitement aux critères stricts des nouvelles certifications VDE. À court terme, Samsung prévoit de généraliser le label « Circadian Rhythm Display » à l’ensemble de ses téléviseurs premium, et vise à l’étendre rapidement à un plus large catalogue.

Avec cette double certification, Samsung veut donner le ton sur le marché TV haut de gamme. « Ce téléviseur Micro RGB établit une nouvelle norme », insiste Taeyong Son, vice-président de la division Visual Display. Pour vous, c’est la promesse d’une expérience toujours plus protectrice et adaptée à votre quotidien numérique. Alors, êtes-vous prêts à changer d’écran pour préserver votre confort et votre santé ? Donnez-nous votre avis en commentaire ou partagez l’info avec vos proches !